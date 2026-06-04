Un concejal de San Isidro le tocó la cola a una empleada y deberá pagarle $12 millones

Un concejal de San Isidro fue grabado tocando la cola a una empleada en un área de Tránsito municipal. La víctima reaccionó de manera inmediata con un puñetazo sobre la cara. El concejal acordó un pago de 12 millones de pesos en cuotas y enfrenta una causa penal. La causa avanzó en el fuero civil y en el penal.

Un concejal de San Isidro fue grabado tocando la cola a una empleada en un área de Tránsito municipal. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

Además del acuerdo económico con la denunciante, el funcionario enfrenta una causa penal que avanza hacia un juicio oral. El concejal acordó un pago de 12 millones de pesos en cuotas y enfrenta una causa penal. La víctima reaccionó de manera inmediata con un puñetazo sobre la cara. El funcionario intentó justificar el acto como un 'chiste'.

La causa avanzó en el fuero civil y en el penal. En noviembre de 2023, el concejal era inspector de tránsito en San Isidro y también trabajaba como bombero. Una cámara de seguridad de la dependencia municipal de Boulogne registró la escena. El hecho terminó en la Justicia con dos causas.

La víctima se preservó su identidad y firmó el acuerdo el 14 de mayo. El concejal pensaba que con el arreglo económico iba a quedar todo ahí, pero no es así porque avanza la causa penal y en octubre se va a un juicio oral. La oposición en el Concejo Deliberante sospecha que Montes recibe apoyo financiero del oficialismo local. El bloque peronista busca la remoción de Montes, pero no cuenta con los votos necesarios.

El concejal no aceptó preguntas y solo expuso que entre la denunciante y él hubo un pedido de disculpas y de acuerdo





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

San Isidro Concejal Abuso Sexual Causa Penal Juicio Oral

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La decisión de Culotta sobre la continuidad de Gustavo Álvarez en San LorenzoWalter Perazzo, Guillermo Franco y Martín Saric sostuvieron una reunión de tres horas con el entrenador de los Gauchos de Boedo, en la cual hablaron de los pasos a seguir de cara al segundo semestre del año.

Read more »

Bioceres denunció una presunta estafa por US$12 millones en acciones y apuntó contra una exejecutivaLa compañía de tecnología agrícola presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe por la transferencia de 5,3 millones de acciones realizada en octubre de 2025; la defensa afirmó que no se recibió ninguna notificación formal sobre la...

Read more »

'Papá, tienes que volver': el crudo testimonio del brasileño Oscar sobre el paro cardíaco que sufrió en San PabloEl ex mediocampista de Chelsea relató como transitó el delicado momento que sufrió en noviembre de 2025, durante una prueba de esfuerzo en pleno entrenamiento de San Pablo.

Read more »

Un inusual tornado de más de 100 km/h sorprendió a Roma y causó graves destrozosEl fuerte temporal provocó la caída de arboles, voladura de techos y caos en el tránsito

Read more »