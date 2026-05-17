Un ciudadano canadiense se convierte en el último infectado con hantavirus en crucero MV Hondius

Un hombre de 70 años de Yukón, Canadá, resultó positivo al hantavirus tras viajar en el crucero MV Hondius. El paciente, junto a su pareja, está en cuarentena en la isla de Vancouver y no representa un riesgo para la población general.

Un paciente canadiense de aproximadamente 70 años, originario de Yukón , se convirtió en el último caso confirmado de infección en el crucero MV Hondius. Este hombre, junto a su pareja, formaba parte de un grupo de cuatro canadienses que fueron puestos en cuarentena después de desembarcar en la isla de Vancouver.

El paciente presentó síntomas leves como fiebre y dolor de cabeza, por lo que fue diagnosticado en un hospital de Victoria, donde se encuentra estable bajo supervisión médica. Según la encargada de salud de Columbia Británica, Bonnie Henry, los afectados permanecen aislados sin haber tenido contacto con terceros, lo que reduce el riesgo de propagación.

A diferencia de lo que ocurre en su región de origen, la pareja requirió tratamiento en Columbia Británica debido a la falta de infraestructura médica de alta complejidad en Yukón. A pesar de que la esposa del paciente dio negativo en los primeros testeos, exhibe síntomas leves. La variante interpretada como hantavirus detectada en el crucero ha generado preocupación, ya que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta cepa andina puede presentar características atípicas.

Sin embargo, los equipos médicos aseguran que el riesgo para la población general sigue siendo mínimo, gracias a la detección temprana y al aislamiento de los casos sospechosos. Las autoridades estatales han tomado precauciones adicionales frente al brote. Aunque la transmisión habitual del hantavirus ocurre a través de roedores, esta mutación tiene rasgos distintos. La excelente labor de los profesionales de la salud ha evitado un mayor contagio y ha garantizado el control eficiente de la situación.

Mientras tanto, la provincia维持 estrictas medidas sanitarias para prevenir cualquier complicación. Ocurrencias como las aquí descritas sirven para reforzar la importancia del monitoreo constante y la respuesta rápida ante brotes epidémicos





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