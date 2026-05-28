Un campo en Corrientes implementa un esquema de manejo holístico sobre lotes arenosos y frágiles

El campo en Corrientes, con el asesoramiento técnico del INTA, implementó un esquema de manejo holístico sobre lotes arenosos y frágiles, lo que llevó a un incremento significativo en el carbono orgánico total del suelo.

Un campo en Corrientes implementó un esquema de manejo holístico sobre lotes arenosos y frágiles, con el asesoramiento técnico del INTA . Este logro, alcanzado mediante una alianza estratégica con los especialistas del Grupo de Recursos Naturales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ( INTA ) Corrientes , convirtió al campo en un especialista del INTA Corrientes extrae muestras para medir el incremento del carbono orgánico en los frágiles suelos arenosos.

La clave del éxito no radica en fórmulas mágicas ni en insumos químicos de laboratorio, sino en una vuelta a las bases de la naturaleza potenciada por la tecnología y el manejo: el esquema implementado rompió con el manejo tradicional de la región mediante una intensa subdivisión de potreros, ajustes dinámicos y milimétricos de la carga animal según la oferta forrajera, y el otorgamiento de tiempos de descanso adaptativos para que el pasto recupere su vigor. El resultado de este cambio de paradigma saltó a la vista en los análisis de laboratorio.

Las mediciones técnicas detectaron incrementos muy significativos en el carbono orgánico total del suelo, un indicador que en el ámbito agronómico es sinónimo de salud de la tierra, fertilidad y capacidad productiva. En entornos de alta fragilidad ecológica, fijar carbono bajo los cascos de las vacas significa consolidar una estructura subterránea capaz de retener más agua, potenciar la actividad biológica y blindar al campo frente a las recurrentes crisis climáticas extremas.

El especialista del INTA Corrientes, quien acompañó el proceso de monitoreo, destacó que las mejoras en la disponibilidad de fósforo en superficie, otro elemento vital y habitualmente escaso en las tierras del noreste argentino, también se observaron en los análisis de laboratorio. A pesar de que a nivel mundial existen cerca de un centenar de proyectos similares en fase de desarrollo, la zanahoria de los créditos de carbono sigue siendo esquiva para la gran mayoría debido a las altísimas barreras técnicas y operativas que exigen los organismos internacionales.

Para jugar en las grandes ligas de la certificación, las empresas deben respaldar sus promesas con series históricas de datos superiores a los tres años, auditorías externas rigurosas, un monitoreo directo sobre el terreno y una cuantificación exacta de los márgenes de incertidumbre. Rincón de Corrientes atravesó esa auditoría a lo largo de más de un lustro, demostrando que sus capturas ambientales son reales, medibles, auditables y, fundamentalmente, adicionales; es decir, que no hubieran ocurrido sin este cambio activo en la gestión del rodeo.

El equipo técnico del establecimiento Rincón de Corrientes junto a los investigadores del INTA tras lograr la certificación internacional. El directivo subrayó que, de ese puñado de experiencias continentales, solo dos o tres involucran a la Argentina, siendo este caso el único y absoluto pionero de la región del NEA.

La adopción de estas tecnologías de procesos es todavía incipiente en el norte del país, lo que eleva el valor estratégico del logro: funciona como un faro que valida el modelo regenerativo en condiciones reales de producción a gran escala, abriendo las puertas de un mercado internacional ávido de mitigar la huella climática. La mirada hacia el futuro, sin embargo, mantiene los pies sobre la tierra y la ciencia como guía.

Desde el INTA, Kurtz planteó la necesidad de profundizar la articulación público-privada para continuar con los estudios a largo plazo. El desafío científico que se abre a partir de ahora consiste en evaluar minuciosamente si la tendencia positiva observada en estos seis años se mantiene estable, se ameseta o continúa incrementándose de forma sostenida con el paso del tiempo.

Mientras tanto, el norte correntino ya plantó bandera: demostró que los pastizales naturales de la región no son una limitante, sino una oportunidad histórica para posicionar a la ganadería argentina en la vanguardia de la sustentabilidad global





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manejo Holístico Carbono Orgánico Suelo INTA Corrientes Ganadería Sustentabilidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corrientes: fue golpeada a la escuela y le dijo a una profesora que su papá la violabaLa víctima fue golpeada con cables para evitar que -junto a la otra nena- contaran los ataques que sufrían mientras su madre estaba ausente.

Read more »

El gobernador de Corrientes llamó a invertir en ganadería en la provincia y habló de un posible interesadoEn el acto inaugural de Las Nacionales, muestra para la ganadería que se hace en esa provincia, Juan Pablo Valdés señaló: “Los que todavía no han invertido en Corrientes están perdiendo el tiempo”

Read more »

Vuelve “El Niño”: confirman el cambio de ciclo climático y el INTA advierte que la clave será la anticipaciónLos especialistas estiman más de un 80% de probabilidad de que el fenómeno se consolide hacia la primavera con lluvias por encima de lo normal en el centro y norte del país. De la oportunidad histórica en las lomas al riesgo de anegamiento en los bajos: el mapa de alarmas y estrategias para la campaña 2026/27.

Read more »

Pompeyo Audivert y un “Macbeth” hipnótico que desafía la lógica de la Calle CorrientesEn su sexta temporada consecutiva, lleva más de 400 funciones y 250.000 espectadores la ovacionaron en el país y el exterior. Un fenómeno conjugado por un artista que se multiplica en el escenario sobre el clásico de Shakespeare.

Read more »