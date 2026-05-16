Un budín liviano y húmedo en pocos minutos, simple y delicioso

Disfruta de una versión más liviana del tradicional budín, fácil de preparar, húmedo y esponjoso gracias a un toque de ingredientes simples. Además, hay un truco simple en cada copa para asegurarnos de que se quede bien húmedo.

Esta versión más liviana de budín se prepara en pocos minutos, utiliza ingredientes sencillos y logra una textura húmeda y esponjosa sin precisar grandes cantidades de azúcar o manteca.

Su sabor fresco y preparación fácil lo convierten en una de las opciones más ampliamente elegidas para cocinar en casa, ya que muchas recetas tradicionales contienen azúcar y manteca en cantidades elevadas. Aunque ambas versiones comparten ingredientes esenciales, como la harina y la leche, la preparación liviana intercambia el azúcar por dos ingredientes que ayudan a conservar la humedad del budín y aportan mucho sabor sin necesitar agregar grasas adicionales.

También hay un truco simple para asegurarnos de que el budín quede bien húmedo: si pinchamos el centro con un palillo y sale completamente seco, probablemente se ha cocinado durante más tiempo. De esta manera, se puede modificar fácilmente el budín en un budín más completo y con diferentes texturas sin perder su perfil liviano y húmedo





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