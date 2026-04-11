Un año sin cepo: el impacto de la liberación cambiaria y los desafíos por delante

Análisis del impacto de la eliminación del cepo cambiario en Argentina, revelando el aumento de la dolarización, las consecuencias económicas y las perspectivas para la flexibilización de las restricciones empresariales.

Hace un año, el gobierno argentino sorprendió tanto al mercado como a la mayoría de los actores económicos con un anuncio impactante: la eliminación completa del cepo cambiario para las personas y el inicio de un proceso de desmantelamiento de las restricciones para las empresas. Esta medida fue una de las condiciones previas establecidas en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El anuncio, realizado en tándem por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el 11 de abril del año anterior, un viernes por la tarde, coincidió con la inminente aprobación del programa y el desembolso de US$ 12.000 millones por parte del directorio del FMI. La sorpresa residió en que, anticipadamente, no se esperaba una liberalización tan extensa de las restricciones, sino más bien un enfoque gradual. Paralelamente a esta medida, el equipo económico comunicó el fin del 'crawling peg', el mecanismo de depreciación mensual del tipo de cambio fijo. También hizo su aparición el esquema de flotación entre bandas. \La eliminación del cepo para las personas entró en vigor el lunes siguiente. A partir de ese momento, el cese de las restricciones para los ahorristas funcionó como una señal de partida: la demanda, que antes se canalizaba a través de los mercados paralelos de divisas, comenzó a dirigirse casi en su totalidad al mercado oficial. Atrás quedó el límite de 200 dólares mensuales que había afectado a los ahorristas desde finales de 2019. El primer mes sin límites en la compra de divisas culminó con una demanda neta (descontando las ventas) por parte de los ahorristas de US$ 2.021 millones. A partir de mayo, el ritmo de dolarización individual creció, coincidiendo con la cercanía de las elecciones legislativas. La incertidumbre asociada a este período llevó a que, en septiembre, mes en que el oficialismo sufrió una derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, se registrara el pico de compras de dólares por parte de los ciudadanos: US$ 6.500 millones en un solo mes. La situación se atenuó en noviembre, tras la victoria de La Libertad Avanza, cayendo a algo menos de US$ 1.100 millones ese mes. En resumen, los datos oficiales revelan que el apetito de los ahorristas por la dolarización durante esta instancia electoral fue el más elevado jamás registrado por el Banco Central. Una señal de alerta se encendió en el primer bimestre del año, ya que la dolarización de carteras volvió a mostrar un ritmo significativo (US$ 2.700 millones y US$ 2.100 millones en enero y febrero, respectivamente). Estimaciones del equipo económico indican que, durante los meses previos a las elecciones, un equivalente a la mitad de todos los pesos en circulación buscó alguna forma de cobertura cambiaria, ya sea mediante billetes de dólar, futuros o instrumentos que protegieran contra una devaluación. \Con la información hasta febrero, publicada recientemente por el Banco Central, se concluye que en los primeros diez meses de la eliminación del cepo para los ahorristas, las personas compraron US$ 37.800 millones. Esta cifra es equivalente a dos tercios de la deuda vigente entre Argentina y el Fondo Monetario. Un análisis de la consultora LCG señaló que la liberación del cepo para las personas tuvo un impacto positivo en la reducción de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, en la transparencia de las condiciones cambiarias y en el incremento de los depósitos en moneda extranjera. Sin embargo, también advirtió que una parte de esta demanda fue impulsada por la percepción de que 'el dólar estaba barato'. 'En programas de estabilización de varios países, como en Israel, el frente cambiario se pudo administrar mejor no solo con el apoyo de organismos internacionales, sino también con el flujo de remesas de residentes o familiares. En Argentina, es como si el flujo de remesas fuera negativo y constante, lo cual impone desafíos adicionales en la estabilización de la economía', concluyó LCG. Lo que se avecina: ¿es posible desmantelar completamente el cepo? La llegada de los dólares provenientes de la cosecha gruesa en las próximas semanas plantea esta interrogante en el mercado. En otras palabras, si una acumulación más rápida y voluminosa de divisas por parte del BCRA preparará el terreno para la eliminación de las restricciones restantes, principalmente para las empresas. En un informe titulado 'Ventana de oportunidad', el área de investigación del Banco Galicia abordó esta cuestión esta semana. 'Entre abril y julio, en tan solo cuatro meses, suele liquidarse alrededor del 45% de las divisas del año', estimaron. '¿Será la temporada alta de ingresos de divisas el momento apropiado para continuar eliminando restricciones?', se preguntó uno de los principales bancos de capital nacional. La entidad recordó declaraciones de Bausili sobre la necesidad de mantener 'mecanismos de defensa' ante situaciones de volatilidad, aunque interpretó que 'podría referirse a ciertas normativas y no a la totalidad del esquema, dejando margen para alguna desregulación paulatina'





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