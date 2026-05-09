Un año de evolución para León XIV, el Papa americano

León XIV, el primer papa nacido en Estados Unidos y el primero en su jerarquía que se mueve con lentitud, ha tenido un pontificado poco convencional. A un año de su elección, ha evolucionado y ahora se posiciona como un líder religioso influyente que busca la unidad y la paz en la Iglesia y en el mundo.

El pontificado del Papa americano León XIV, nacido en Estados Unidos y experto en algunos países de América, comenzó como un año de calma en un mundo agitado, sin sobresaltos pero dejando en claro que quería seguir los procesos de Francisco, pero con estilo propio.

Ahora, después de haber sido catapultado al centro de la atención mundial por los ataques de Donald Trump, ha tenido una evolución notable y ha emergido como un líder religioso influyente que busca la unidad y la paz en la Iglesia y en el mundo





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