La historia de Alberto y Noelia es un ejemplo de cómo el amor puede sobrevivir a las adversidades y las presiones familiares. Después de más de 30 años juntos, todavía se aman y se apasionan por la vida

Alberto y Noelia se conocieron hace más de 30 años, cuando estudiaban Ciencias Políticas en Córdoba. Fueron novios apasionados, pero los miedos y las presiones familiares los separaron.

Después de 25 años, se reencontraron y han estado viviendo un amor clandestino que ha sobrevivido al tiempo, a los matrimonios y a la culpa. Alberto todavía recuerda el instante exacto en que se enamoró de Noelia, cuando ella estaba sentada detrás suyo en una clase de Ciencias Políticas en 1970.

"Mi padre quería que fuera médico, abogado o ingeniero, pero yo quería fundar un partido político con un amigo, así que me fui a estudiar Políticas", relata Alberto. "Y ahí la encontré a ella, que empezaba", revela entre suspiros. "Por eso, fue el destino, porque si yo hubiera empezado un año antes no la hubiera conocido".

Alberto y Noelia buscaron cualquier excusa para verse durante el noviazgo, y la biblioteca de la casa de Noelia fue escenario de muchos de sus momentos más íntimos. Pero el disparate ya había empezado, y no pudieron dejar de vernos. Tardaron en acercarse, pero cuando lo hicieron, fue como si el tiempo se detuviera.

"Desde ese día no pudimos dejar de vernos", recuerda Alberto. "Nos escapábamos 'teóricamente' para estudiar juntos en la casa de ella. En realidad estudiábamos poco. Como al mes caí en la cuenta de que ella no le había dicho a la madre y al padre que éramos novios", cuenta con una picardía que a su edad se siente una obra de arte.

"Hasta tenían una técnica para que no los descubran: la madre de Noelia iba a chequearlos 'tupido', vivían en una típica casa antigua y cuando se acercaba podían percibirla: 'Usaba tacos la vieja. Entonces taconeaba en el piso de pinotea. Claro. Y la escuchábamos, entonces nos separábamos'", relata haciendo la mímica con sus manos.

"Ella era preciosa", dice y apurado se retracta: "Ahora sigue siendo bonita con 74 años, tiene un año menos que yo". Y de repente, se desata con una catarata de elogios, de aquí y del más allá: "Es del mismo signo que yo; soy de Sagitario y ella también. Nacimos con 10 días de diferencia.. Realmente era preciosa.

A mí me gustaba mucho. Mucho. Era simpática. Noooo, era muuuy agradable.

Cantaba como los dioses, tocaba la guitarra como los dioses, todavía lo hace, ¿eh?

", y en lo que resta del cuento termina casi todas sus frases con su adorable "¿eh? ", como quien habla de lo obvio conocido. Noelia se vestía con minifaldas en una época en la que eso llamaba la atención.

"Hay un acontecimiento en el servicio militar. Me fue a ver, y fue con un vestido muy corto. Y claro, la alegría que me dio a mí, la abracé en el medio del playón y la di vuelta y todo el mundo le vio el culo", recuerda con una tierna carcajada. El servicio militar puso un paréntesis a la relación.

Pero todos los sábados Noelia obligaba al padre a llevarla a la visita en el cuartel.

"Luego de cuatro meses, me trasladaron a una unidad equidistante entre mi casa y la de ella (solo unas cuadras) y todo recuperó la intensidad habitual". Alberto, hijo de un exmilitar devenido comerciante, sentía que. Y así, el sentimiento creció de modo exponencial. Más allá de ir a clase, no había modo de que no pasaran un día sin verse.

"En mi familia causó sensación. Creo que mi padre la quiso más que yo", exagera Alberto.

En cambio, en la de Noelia no lo vivían con felicidad.

"Tenía que meterse con un tipo de otro target. Yo era un 'hijo de milico'", cuenta con mucho de orgullo y algo de decepción.

"Esperaban a alguien de otro nivel social, a uno más importante. Yo era un pibe común". Nunca les prohibieron la relación de frente. Fue peor: la desgastaron lentamente.

No los dejaban quedarse solos, vigilaban los horarios, encontraban excusas para interrumpirlos.

"El padre era un viejo vago, ¿eh? Pero cuidarle a la nena era otra cosa", se descarga Alberto. Aun así, el vínculo crecía. Porque ningún encuentro es casualidad, las almas saben reconocerse. La vida es mucho más mágica de lo que percibimo





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