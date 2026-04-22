Un Adiós en la Pantalla: Cine Gaumont Rinde Homenaje a Luis Brandoni con 'Parque Lezama'

Tras el fallecimiento de Luis Brandoni, el Cine Gaumont continúa proyectando 'Parque Lezama', la película dirigida por Juan José Campanella, como un emotivo homenaje a su trayectoria y talento. La película también está disponible en Netflix.

Buenos Aires se sintió diferente este lunes, con un vacío palpable tras la partida de Luis Brandoni . La noticia de su fallecimiento resonó profundamente, no solo entre sus compañeros de profesión, sino en todo un público que lo había acogido como a un miembro de la familia, un vecino, un padre, un amigo.

Brandoni tenía la capacidad única de encarnar personajes con los que cualquiera podía identificarse, transmitiendo autenticidad y emoción en cada papel. Su legado, sin embargo, no se limita al recuerdo; el destino, o quizás una muestra de cariño del universo cinematográfico, ha dispuesto que su despedida se celebre en el lugar que más amó y donde más brilló: el cine.

La película 'Parque Lezama', dirigida por su entrañable amigo Juan José Campanella, continúa proyectándose en salas, ofreciendo una oportunidad conmovedora para revivir su talento. Esta adaptación de la exitosa obra teatral que Brandoni interpretó durante años, cobra una nueva dimensión a la luz de su reciente partida. La historia explora temas universales como la vejez, el compromiso político, la obstinación y, sobre todo, la belleza de una amistad inesperada.

Es un retrato sensible y profundo de la condición humana, que invita a la reflexión y a la emoción. El Cine Gaumont, un espacio emblemático de la cultura argentina, ha confirmado que seguirá proyectando 'Parque Lezama' como un homenaje al actor. Esta es una ocasión inigualable para disfrutar de su última gran actuación en la pantalla grande, en compañía de otros espectadores que, sin duda, compartirán lágrimas y risas.

Las funciones se llevarán a cabo del jueves 16 al miércoles 22 de abril, diariamente a las 14:30 hs, con una duración de 115 minutos. Las entradas pueden adquirirse anticipadamente a través de la boletería online del cine o directamente en la ventanilla del complejo. Para aquellos que no puedan asistir al microcentro porteño, 'Parque Lezama' también está disponible en el catálogo de Netflix, permitiendo revivir este encuentro cinematográfico desde la comodidad del hogar.

La película trasciende el género de la comedia, convirtiéndose en un verdadero testamento actoral. Observar a Brandoni debatir sobre la vida, la política y el inexorable paso del tiempo desde un banco de plaza, es comprender la magnitud de su talento y por qué fue, es y será una figura esencial en la identidad cultural argentina.

Asistir a la proyección de 'Parque Lezama' es, quizás, la forma más sincera de expresar gratitud por su inmensa contribución al arte y a la sociedad. Es un acto de reconocimiento a una vida dedicada a la pasión por el cine y a la búsqueda constante de la excelencia.

La película no solo es un tributo a Brandoni, sino también a la amistad, a la perseverancia y a la capacidad de encontrar la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Es una invitación a reflexionar sobre nuestros propios valores y a valorar los lazos que nos unen como seres humanos. La actuación de Brandoni en 'Parque Lezama' es magistral, llena de matices y sutilezas que revelan su profundo conocimiento del ser humano.

Su capacidad para transmitir emociones complejas con una naturalidad asombrosa es lo que lo convirtió en un actor tan querido y respetado. La película es un regalo para el público, una oportunidad para celebrar la vida y la obra de un artista excepcional. Es un recordatorio de que el arte tiene el poder de conmovernos, de hacernos reflexionar y de enriquecer nuestras vidas.

La partida de Luis Brandoni deja un vacío irreparable en el corazón de todos los que lo admiramos, pero su legado perdurará a través de sus películas, sus personajes y su ejemplo de profesionalismo y dedicación.

'Parque Lezama' es una prueba fehaciente de su talento y una muestra de su amor por el cine. Es una película que merece ser vista y revisitada, para seguir disfrutando de la magia de su actuación y para mantener viva su memoria





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