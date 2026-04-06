Ultimátum de Trump a Irán: Negociaciones de alto el fuego en la cuerda floja

Estados Unidos e Irán, con mediación regional, intentan un acuerdo de alto el fuego de 45 días. El plazo de Trump vence el martes. En juego, el futuro de la guerra y posibles consecuencias devastadoras.

Estados Unidos , Irán y un grupo de mediadores regionales están inmersos en conversaciones intensas, buscando los términos de un posible alto el fuego de 45 días. Este cese de hostilidades, que podría allanar el camino hacia el fin de la guerra, se presenta como un último esfuerzo crucial, enfrentándose al ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump , cuyo plazo expira el martes a las 21 horas, hora argentina.

El ambiente es tenso, marcado por declaraciones encontradas y amenazas veladas que aumentan la incertidumbre sobre el futuro de la región.\El presidente Trump, conocido por su postura firme, ha advertido que, en ausencia de un acuerdo, se verá obligado a tomar medidas drásticas. Por otro lado, Irán, que ya ha expresado su rechazo a una propuesta previa de 15 puntos presentada por Estados Unidos, insiste en que no entablará conversaciones directas mientras Washington y Tel Aviv continúen sus acciones militares. Esta postura iraní, fortalecida por la resistencia demostrada durante más de un mes y por el derribo de dos aviones estadounidenses, subraya la complejidad de las negociaciones y la determinación de Teherán.\Las conversaciones se llevan a cabo a través de mediadores de diversos países, incluyendo Pakistán, Egipto y Turquía. Además, se utilizan mensajes de texto entre el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Se están debatiendo los términos para un acuerdo en dos fases. La primera fase consistiría en un alto el fuego de 45 días, durante el cual se negociaría un cese definitivo de la guerra. La segunda fase se centraría en el acuerdo final. Los mediadores buscan soluciones para la reapertura del Estrecho de Ormuz y el manejo del uranio enriquecido iraní, ya sea a través de su retirada o dilución. El Gobierno de Trump ha presentado varias propuestas a Irán en los últimos días, pero hasta el momento los funcionarios iraníes no las han aceptado, por lo que las posibilidades de llegar a un acuerdo son escasas pero no imposibles antes de la fecha límite. Si no hay acuerdo, se teme una escalada del conflicto con consecuencias dramáticas. Las posibles medidas de represalia por ambas partes, como el ataque a infraestructuras energéticas, incrementan la preocupación





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