UIF: 88% facturación Hotesur-LOS Sauces lavada dinero Kirchner

La UIF determinó que el 88% de la facturación de Hotesur sirvió para blanquear dinero entre 2003 y 2016. La acusación vincula a Cristina y Máximo Kirchner.

La Unidad de Información Financiera ( UIF) reveló que el 88% de la facturación de las inmobiliarias Hotesur y Los Sauces se utilizó para lavar dinero durante el período comprendido entre 2003 y 2016. Este dictamen técnico fue presentado por el organismo querellante en el marco del juicio oral unificado, atribuyendo a Cristina Fernández de Kirchner el rol de jefa de la estructura y a Máximo Kirchner la organización ejecutiva de la maniobra.

Origen Estructura Delictiva 2006

La estructura operó de forma coordinada desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2016, reciclando fondos provenientes de contratos de obra pública y beneficios impositivos otorgados a los grupos empresariales Báez e Indalo. El itinerario de la sociedad comercial comenzó formalmente el 7 de noviembre de 2006 con su constitución ante el escribano público Jorge Ludueña.

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Fernández de Kirchner realizó aportes irrevocables de capital para iniciar la actividad operativa de la empresa, consolidando la base financiera de la operación inmobiliaria que posteriormente sería el eje central de la acusación por lavado de activos y contravención tributaria.

Funciones Ejecutivas Máximo

Máximo Kirchner fue definido como el principal operador ejecutivo de los negocios privados dentro de esta red. El legislador intervino directamente en la suscripción de contratos de locación y se encargó del cobro de cheques relacionados con las transacciones inmobiliarias.

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En las operaciones específicas, el acusado suscribió las escrituras traslativas de dominio y aceptó la transferencia de terrenos, figurando en representación simultánea de ambas partes involucradas en los intercambios de activos y recursos financieros.

Consecuencias Juicio Unificado

La presentación de cargos en el juicio oral unificado establece las bases para determinar la responsabilidad penal de los imputados. El dictamen de la UIF sirve como evidencia técnica fundamental para explicar cómo se movieron los fondos y quiénes dirigieron las operaciones.

El caso continúa avanzando en la justicia argentina, donde se investigan las conexiones entre la gestión pública y las estructuras empresariales vinculadas a los miembros de la familia Kirchner. La audiencia judicial examinará estos detalles financieros para establecer la veracidad de los cargos presentados.