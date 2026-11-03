UEPC y Provincia: Crisis salarial y negativa financiera en la negociación docente

La UEPC exige aumento salarial a la provincia de Córdoba. El gobierno rechaza la medida por falta de fondos y posterga la decisión tras las elecciones.

La disputa paritaria entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Unión de Empleados de la Provincia de Córdoba ( UEPC) alcanzó un punto de tensión tras la reunión sostenida entre el titular del gremio docente, Roberto Cristalli, y el secretario General de la Gobernación, David Consalvi. Durante este encuentro en el Centro Cívico, la autoridad provincial confirmó que no existen las condiciones financieras necesarias para aprobar un incremento salarial adicional por encima del acuerdo vigente, comprometiendo únicamente una respuesta definitiva en los próximos días.

Reclamo Salarial y Condiciones Económicas

El titular de la UEPC, Roberto Cristalli, llevó adelante el lunes pasado un reclamo formal encabezando a los cuerpos de delegados del gremio docente, quienes votaron por amplia mayoría en la asamblea provincial del viernes pasado. La directiva sindical exigió que la gestión del gobernador vuelva a sentarse a negociar salarios, argumentando que las condiciones económicas cambiaron drásticamente y que el salario docente ha quedado relegado, a pesar de que existe un acuerdo firmado que vence el 30 de enero de este año.

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El gremio aprovecha la oportunidad para solicitar un aumento extra al que reciben mensualmente atado a la inflación, dado que la Provincia solicitó expresamente prorrogar el acuerdo paritario hasta julio del año que viene, es decir, hasta después de las elecciones provinciales. Esta prórroga, impulsada por el gobernador Javier Milei y su gestión llaryorista, busca evitar las tensiones que genera una discusión paritaria en plena campaña electoral, aunque el mandatario aún no ha confirmado la fecha exacta de los comicios, lo que apunta a abril o mayo del año próximo.

El acuerdo vigente estipulaba una cláusula de revisión para octubre, que habitualmente es casi un trámite administrativo, pero esta vez apareció una variable importante: el pedido de la gestión de prorrogar la paritaria hasta después de los comicios. El funcionario provincial aclaró que la recaudación viene bajando desde hace nueve meses consecutivos, lo que impide ofrecer aumentos que no se puedan cumplir, entendiendo que la situación es similar para todos los trabajadores estatales en el contexto económico nacional.

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Posiciones de los Actores y Perspectivas Gremiales

Roberto Cristalli insistió con su pedido de recuperar salario, pese al acuerdo firmado en abril pasado, luego de una larga negociación de casi dos meses y seis paros de actividades. El gremio docente argumenta que el acuerdo de abril les garantizó a los docentes con 20 horas semanales un aumento del 40% para todo el año, cuando la inflación se espera que llegue al 30%. Aunque admiten que este acuerdo es bueno y que la Provincia lo está cumpliendo, las bases de los docentes reclamaron un aumento ya, por encima de la inflación en las asambleas escolares.

El líder gremial sostiene que, si bien este año el salario docente le ganará a la inflación, perdió más del 30% entre los años 2024 y 2025. "Queremos recuperar salario, porque perdimos mucho en los dos años anteriores", argumenta el gremialista, señalando que en la reunión con el secretario General de la Gobernación planteamos que cambiaron las condiciones económicas. La delegación Capital de la UEPC, opositora a la conducción provincial del gremio docente, incluso impulsa una movilización por el centro de la ciudad de Córdoba en apoyo a estas demandas.

Desde la administración provincial, una fuente oficial cercana a las conversaciones reiteró que no somos necios, pero la realidad es que la recaudación viene bajando desde hace nueve meses consecutivos. El compromiso asumido es analizar la situación, no la posibilidad de dar un aumento inmediato por sobre la inflación, ya que los acuerdos firmados entre marzo y abril les garantizaron a los trabajadores estatales cordobeses ganarle a la inflación por varios puntos, incluso por más de 10 puntos.

Impacto Laboral y Próximos Pasos Estratégicos

El impacto de esta negativa financiera se traduce en un ambiente de incertidumbre para el sector educativo, donde otros privados están peleando para mantener sus fuentes de trabajo. Los estatales, sin embargo, tienen mayor estabilidad pero menores ingresos reales. La misma fuente oficial aclaró que la Provincia no puede ofrecer lo que luego no podrá cumplir, enfatizando que comprenden la situación de los trabajadores, pero la realidad presupuestaria no lo permite.

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Fuentes admiten que si el gobernador quiere prorrogar el acuerdo paritario hasta julio del año que viene, deberá ofrecer algo más que aumentos por inflación. Una de las propuestas tentativas de la Provincia será garantizar la estabilidad laboral a muchos docentes y empleados públicos que hoy tienen cargos precarios,试图 compensar la falta de incremento salarial con mayor seguridad en el empleo a largo plazo.

La situación requiere una resolución concreta antes de que venza el acuerdo actual el 30 de enero. La UEPC ya aprobó un pedido concreto de aumento salarial y podría haber medidas de fuerza si la Provincia no hace un ofrecimiento concreto en este sentido. Los delegados esperan que el gobierno provincial brinde una respuesta clara en los próximos días, definiendo si se mantendrá la postura de austeridad o si se reconsiderará la viabilidad de un nuevo incremento en medio del ciclo electoral provincial.