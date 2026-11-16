Ueno Holding y Grupo Vázquez: Documentos en Mburuvicha Róga Revelan Estructura Accionaria y Vínculos Familiares

Hallazgo de documentos en Mburuvicha Róga expone la estructura accionaria de Ueno Holding y Grupo Vázquez, vinculando a Francisco Peña Palacios y revelando movimientos en Luxemburgo.

Un significativo hallazgo de documentación en el Palacio de la Presidencia, conocido como Mburuvicha Róga, ha desatado una nueva oleada de investigaciones sobre la estructura societaria del Grupo Vázquez y su relación con Ueno Bank. Los papeles, recuperados de un maletín, exponen detalladamente las operaciones financieras del holding empresarial y la participación accionaria de figuras cercanas al expresidente Santiago Peña. Este descubrimiento, fechado principalmente en marzo de 2024, está siendo analizado minuciosamente por el Ministerio Público para esclarecer los movimientos de capital realizados fuera del territorio nacional.

Documentos en Mburuvicha Róga Revelan Estructura Societaria

El Ministerio Público ha confirmado que la documentación encontrada contiene listas exhaustivas de accionistas locales y extranjeros, así como registros de sociedades constituidas en Luxemburgo. Estos papeles no solo detallan la propiedad de las empresas, sino que también exponen la cantidad de dinero que supuestamente se habría movido en Estados Unidos. Además, se incluyen registros sobre la emisión de bonos por parte de Ueno, un aspecto central de la investigación actual sobre la solvencia y operatividad financiera del banco.

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La autoridad financiera está enfocada en determinar si los recursos de Ueno Bank y otras empresas del mismo holding empresarial fueron enviados al exterior de manera irregular. La fecha de los documentos, centrada en marzo de 2024, coincide con el período de mayor actividad corporativa descrita en las denuncias. Esta evidencia física refuerza la teoría de que existía una planificación estructurada para la reorganización de activos y el desplazamiento de capital antes de que surgieran las crisis de liquidez.

Fusión y Reorganización del Grupo Vázquez y Ueno Holding

Monumental dio a conocer un comunicado oficial de Ueno Holding que describe en detalle el proceso de fusión por absorción con el Grupo Vázquez. Según este documento corporativo, el 10 de febrero de 2025 se informó a la Superintendencia de Valores sobre la intención formal de iniciar este procedimiento legal. Esta acción estaba diseñada para posicionar al Grupo Vázquez como la sociedad absorbente principal dentro de la nueva estructura empresarial.

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Los registros indican que el 18 de febrero se aprobó el inicio de los trámites oficiales durante una asamblea de accionistas. Posteriormente, el 14 de marzo se comunicó una nueva convocatoria a los accionistas, y el 22 de marzo se llevó a cabo una segunda asamblea crucial. En estas reuniones se tomaron decisiones clave sobre la reducción de capital, el reembolso de deudas y la reorganización de acciones ordinarias y preferidas, alterando significativamente el control corporativo.

Entre las empresas afectadas por esta reestructuración se encuentra ITTI, donde la familia Vázquez mantiene una presencia destacada. Los miembros incluidos en las nóminas de accionistas son Miguel, Guillermo, Adriana, Rebeca Elizabeth Villasanti y Verónica Vázquez. Esta claridad en la propiedad directa contrasta con la opacidad de las estructuras internacionales, proporcionando a los investigadores una línea base para rastrear los flujos de control y beneficios dentro del conglomerado.

Figuras Clave en la Estructura de U-Holding Luxemburgués

La sección que más ha llamado la atención de la Fiscalía es la estructura detallada de U-Holding en Luxemburgo. El registro, con fecha 20 de marzo de 2024, describe la participación de accionistas mediante partes sociales y menciona explícitamente a personas físicas, empresas constituidas en Paraguay y sociedades vinculadas al Grupo Vázquez. Esta jurisdicción europea ha sido clave para entender cómo se mantenían activos fuera del radar nacional.

En las listas de accionistas de U-Holding figuran nombres de alto perfil, incluyendo a Alejandro Gómez Avente, Albino Manuel Alonso Zapata, Juan Carlos López Moreira, Eduardo Javier Gross Brown Costa y César Manuel Astigarraga. Juan Carlos López Moreira es reconocido como el exjefe de gabinete de Horacio Cartes, mientras que Osvaldo Salum forma parte del entorno cercano al exmandatario. La presencia de estos individuos en las estructuras societarias extranjeras añade una capa de complejidad política a la investigación financiera.

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También se mencionan figuras actualmente detenidas en el marco de las causas penales. Alejandro Gómez Avente y Julio Daniel Rey, quien también se encuentra bajo custodia, aparecen en los registros como partícipes de esta red corporativa. Además, se listan entidades como la cabaña Doña Nora SRL y Business and Financial Group SA, esta última con una participación de 2.488 partes sociales. La inclusión de estos nombres sugiere una red de influencia que trasciende lo meramente económico.

Vínculos con Francisco Peña y Operaciones en Estados Unidos

Un dato de alto impacto en la investigación es la aparición de Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, en los registros relacionados con las operaciones de U-Holding en Luxemburgo. Su nombre figura junto a otros accionistas y empresas vinculadas al Grupo Vázquez, según confirmaron los investigadores del Ministerio Público. Esta conexión directa implica que los lazos familiares se extienden a las estructuras de tenencia de activos en el exterior.

La investigación también cuenta con paquetes postales que habrían sido enviados por uno de los imputados con destino a Luxemburgo, pero que fueron devueltos a Paraguay. Estos envíos, aparentemente conteniendo documentos relacionados con la sociedad constituida en ese país europeo, son considerados elementos probatorios vitales. El caso ya cuenta con apoyo internacional, lo que facilita el intercambio de información legal con las autoridades de los países involucrados.

En el contexto de Estados Unidos, aparte del dinero que habría movido el grupo empresarial en ese país con sus operaciones, la emisión de bonos de Ueno por USD 350 millones es la parte fundamental de la crisis. Fitch Ratings calificó estos bonos en default, lo que abre posibles frentes judiciales en dicho país. Este evento financiero tiene implicaciones graves para la recuperación de activos y la responsabilidad civil de los accionistas identificados en los documentos hallados.