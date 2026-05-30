UCV vs. Portuguesa: Un encuentro emocionante en la Primera División de Venezuela

UCV y Portuguesa se enfrentarán por Primera División de Venezuela el sábado 30 de mayo. El partido se jugará a las 17:00hs en el estadio Olímpico de la UCV, en Caracas. Jonathan Cañete anotó dos goles para Portuguesa en el primer tiempo.

UCV y Portuguesa se enfrentarán por Primera División de Venezuela el sábado 30 de mayo. El partido se jugará a las 17:00hs en el estadio Olímpico de la UCV, en Caracas.

Jonathan Cañete anotó dos goles para Portuguesa en el primer tiempo. UCV y Portuguesa ya jugaron el partido en el estadio Olímpico de la UCV, con arbitraje de. UCV jugará de local en este encuentro. El partido se puede seguir en vivo en TyC Sports, desde las 17:00hs.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre UCV vs. Portuguesa en el minuto a minuto. El partido es parte de la fecha 6 del grupo a de la Primera División de Venezuela. Podrá ser visto desde las 17:00hs en el estadio Olímpico de la UCV, en Caracas el sábado 30 de mayo. La UCV y Portuguesa ya jugaron el partido en el estadio Olímpico de la UCV, con arbitraje de.

UCV jugará de local en este encuentro. El partido se puede seguir en vivo en TyC Sports, desde las 17:00hs. No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre UCV vs. Portuguesa en el minuto a minuto. El partido es parte de la fecha 6 del grupo a de la Primera División de Venezuela





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