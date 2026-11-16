UCA revela que pobreza se estabilizó en 37% con nueva metodología

El estudio de la UCA actualiza indicadores de pobreza e indigencia y muestra que la tasa se mantuvo estable en 37% entre 2023 y 2026.

Un informe detallado del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA), presenta datos que cuestionan la narrativa oficial sobre la reducción de la pobreza en Argentina. Según los investigadores Alejo Giannecchini y Agustín Salvia, si se aplicara una metodología actualizada a los datos oficiales del Gobierno, el índice de pobreza no habría mejorado sustancialmente durante el actual mandato de Javier Milei.

El estudio revela que bajo esta nueva perspectiva metodológica, la tasa de pobreza se mantuvo estable en un 37% durante los últimos tres años. Este hallazgo contrasta con la caída pronunciada que el Ejecutivo registra como un logro central de su gestión económica, desdibujando las diferencias abruptas que se observan en las cifras públicas actuales.

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Método actualizado de la UCA

Los investigadores de la UCA construyeron escenarios alternativos para analizar cómo cambia el resultado de la pobreza al igualar el método de captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a lo largo de la serie histórica. Este ajuste fue necesario porque la hipótesis planteada es que la forma de medir los ingresos mejoró marcadamente entre 2024 y 2025 en la EPH del Indec, lo que hace menos comparables los números actuales con los anteriores.

Además, el segundo ajuste consistió en actualizar la Canasta Básica Total (CBT) con los datos de la encuesta de gasto más actualizada que realizó el Indec, correspondiente a 2017 y 2018. Esta actualización era la misma que iba a empezar a utilizarse este año para medir la inflación, pero que el Gobierno canceló sobre la hora, optando por una metodología más moderada en el umbral de gasto para considerar a un hogar como pobre.

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Diferencias entre mediciones oficiales

La diferencia entre las mediciones se vuelve evidente al comparar el segundo trimestre de 2023 con el mismo período de 2026. Con el método oficial, se registró una reducción de 6,9 puntos porcentuales en la tasa de pobreza. Sin embargo, al combinar los ajustes de ingresos y canastas, la línea de pobreza menos exigente muestra una tasa prácticamente sin cambios en comparación con el momento más crítico de 2024.

Aún así, las tres mediciones coinciden en que hubo una reducción de la pobreza desde el pico registrado en el segundo trimestre de 2024, cuando la tasa alcanzó el 52,9%. Entre ese periodo y el segundo trimestre de 2026, la caída fue de 16,6 puntos porcentuales según el método oficial, frente a una caída de 10 puntos y 8,6 puntos según las dos versiones construidas por la UCA.

Reversión de la reducción

Una conclusión adicional de los investigadores es que parte de esa reducción se revirtió en el último año. Entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, las tres mediciones muestran un aumento en la tasa de pobreza. En la medición oficial, la tasa pasó del 31,8% al 34,4%, lo que refleja un deterioro en la situación económica de una porción significativa de la población.

En las mediciones alternativas de la UCA, la situación fue más marcada. En la canasta alternativa más moderada, la tasa subió del 35,3% al 37,5%, y en la más exigente, aumentó del 39,5% al 42,4%. Estos datos sugieren que la estabilidad mencionada anteriormente de 37% refleja esta tendencia reciente de estancamiento o leve aumento tras la caída inicial.

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Advertencias sobre la interpretación

Los autores advierten que estos cálculos no buscan establecer una nueva tasa de pobreza oficial ni reemplazar la metodología del Indec. En la nota de divulgación que acompaña el trabajo, aclaran que ninguno de los ajustes tiene una validez normativa superior a la oficial. Por el contrario, presentan las pruebas como ejercicios transparentes y revisibles para entender la sensibilidad de los datos.

También señalan que las comparaciones deben interpretarse con cautela, ya que el segundo trimestre de 2023 funciona como referencia homogénea frente al mismo período de 2026. Sin embargo, la evolución posterior y los cambios metodológicos introducidos complican la lectura directa de la serie histórica completa, exigiendo un análisis más matizado de los indicadores sociales en Argentina.