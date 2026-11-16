El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA advierte que la pobreza alcanza el 42,4% debido a cambios metodológicos del INDEC que sobreestiman los ingresos familiares.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un informe crítico que desafía las cifras oficiales presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC). Según los cálculos realizados por la universidad, la tasa de pobreza en el país se mantiene en un 42,4%, un dato significativamente superior al 32,3% reportado por la entidad estadística nacional. Esta discrepancia señala que la caída verificada en los indicadores de indigencia no refleja necesariamente un incremento real en el poder adquisitivo de los hogares argentinos.

Cuestionamiento a la Canasta Básica Total del INDEC

La entidad académica, liderada por los investigadores Agustín Salvia y Alejo Giannecchini, destaca que la Canasta Básica Total (CBT) utilizada por el INDEC está desactualizada y distorsionada por cambios recientes en la metodología de relevamiento. Actualmente, el INDEC determina que una CBT para una familia compuesta por dos adultos y dos niños asciende a $1.690.000, excluyendo el costo del alquiler. Si los ingresos de ese núcleo familiar superan esta cifra, el sistema oficial lo clasifica como no pobre, aunque este monto no considere todas las variables económicas actuales.

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Los expertos de la UCA advierten que durante 2024 y 2025 se observó una mejora excepcional en la captación de ingresos mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este relevamiento comenzó a incluir de manera más detallada fuentes de ingresos informales y estatales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, el programa Potenciar Trabajo y diversas pensiones y becas. Hasta diciembre de 2023, el cuestionario omitía parte de estas entradas monetarias, lo que generaba una comparabilidad deficiente con los períodos anteriores.

Propuestas de corrección y nuevas variables de pobreza

Para ofrecer una perspectiva alternativa sin pretender reemplazar la medición oficial, la UCA construyó dos variantes de cálculo ajustadas. La primera opción, menos exigente (V1), actualiza la CBT a $1.911.876, basándose en el nivel observado en el cuarto trimestre de 2025. La segunda opción, más exigente (V2), utiliza datos de la Encuesta de Hogares 2017/18 para elevar el costo de la canasta hasta $2.073.930, ya que la referencia oficial sigue utilizando datos de 2004/05.

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Los resultados de estos modelos ajustados muestran una realidad muy distinta a la oficial. En la variante moderada (V1), la tasa de pobreza apenas disminuye de un 37,7% a un 37,5% desde la asunción del presidente Javier Milei. En cambio, bajo la alternativa más exigente (V2), la pobreza aumenta de un 40,8% a un 42,4%. Estos cálculos sugieren que la supuesta reducción de la pobreza se debe a factores estadísticos y no a una mejora sustancial en las condiciones de vida.

Impacto económico y contexto político de la gestión

El informe contextualiza estos datos dentro de un panorama económico complejo durante los primeros años del gobierno de Javier Milei. Aunque el mandatario suele afirmar que logró sacar a 15 millones de personas de la pobreza, comparando el 32,3% actual con un 41,7% de pobreza al inicio de su mandato, los expertos señalan que la cifra de 52,9% que él suele citar corresponde al primer semestre de 2024, cuando ya llevaba más de seis meses de gestión.

A pesar de los tres trimestres consecutivos de descenso en las cifras oficiales, los indicadores reales de bienestar continúan deteriorándose. En los últimos tres años, la economía perdió casi 400.000 puestos de trabajo registrados, más de 33.000 empresas cerraron sus operaciones y los salarios perdieron poder adquisitivo frente a la inflación. El consumo masivo disminuyó prácticamente todos los meses, lo que invalida la narrativa de recuperación económica sostenible.

Desafíos frente a la explicación del ministro Caputo

La situación se complica por la dinámica de precios en los sectores clave. Dado que los alimentos tienen alta preponderancia en la CBT y sus aumentos fueron inferiores al promedio general desde diciembre de 2023, teóricamente más personas podrían cubrir esta canasta. Sin embargo, una vez que los hogares pagan tarifas de servicios, que experimentaron los aumentos más fuertes, no les queda resto para el consumo real. Esta disyuntiva expone las limitaciones de las métricas tradicionales.

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Frente a estas complejidades, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha enfrentado la necesidad de explicar por qué no se materializan los "mejores 18 meses de la historia" en el bolsillo de los ciudadanos. La divergencia entre los datos oficiales y los análisis independientes de la UCA subraya la urgencia de una revisión metodológica integral que refleje fielmente la pobreza estructural del país.