Ubeda cuida a Merentiel y Pellegrino por precaución en la Libertadores

Cláudio Ubeda, DT de Boca Juniors, decidió cuidar a los defensores Miguel Merentiel y Marco Pellegrino por precaución en el partido ante Católica en la Libertadores. Ambos jugadores no entrenaron a la par del grupo en la práctica de este viernes para evitar una molestía y evitar vanhemmos posibles contratiempos en el partido del próximo jueves. Por ella, Ubeda también decidió excluir a los titulares en ataque, Gonzalo Delfín y Sebastián Villa.

Merentiel no entrenó a la par del grupo. (Prensa Boca) De cara al partido ante Católica en la Libertadores , Ubeda no contó con uno de sus defensores y un delantero porque entrenaron apartados.no quiere sufrir sobresaltos ni dolores de cabeza.

Por ello, no contó con dos jugadores importantes en la práctica de este viernes enClaudio Ubeda decidió cuidar a dos jugadores que serán importantes para el partido del jueves ante Católica: Miguel Merentiel y Marco Pellegrino no entrenaron a la par del grupo . Lo hicieron de manera diferenciada para evitar sufrir una molestía que les imposibilite jugar el último partido del semestre. Por decisión del cuerpo técnico a ambos le bajaron las cargas.

La tranquilidad para Sifón es que no tienen lesión. Y a seis días del partido, se pueden permitir entrenar apartados. Claro que en los papeles, la Bestia es mucho más importante para el DT porque es el delantero titular indiscutido que jugó todos los partidos importantes. Pero Pellegrino también sabe que jugará de titular en la Bombonera.

Porque con sus buenos rendimientos en los partidos que le tocó jugar con el 11 alternativo: cumplió muy bien. Y ante la baja de Ayrton Costa por llegar a las tres amarillas se perderá la última fecha de la Libertadores y el ex Independiente irá de arranque en la zaga. La certeza que sumó Boca con el triunfo de la Católica y antes de jugarse la vida en la Bomboner





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