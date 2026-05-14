Ubeda: Brey y García son las opciones para la Copa, según El Mono

El Mono analizó el presente del arco xeneize y se refirió a la visita del equipo brasileño en la Bombonera por la Libertadores. Además, habló sobre la lesión de Marchesin y las opciones de Brey y García para la Copa.

Con Marchesin recuperándose, Brey y García son las opciones de Ubeda para la Copa (Prensa Boca). El Mono hizo un análisis del presente del arco xeneize y se refirió a la visita del equipo brasileño en la Bombonera por la Libertadores.

¿Brey o Javi García? Boca, EN VIVO: el armado del 11 ante Cruzeiro, el árbitro polémico en la Copa y las últimas noticias de este jueves 14 de mayo Sobre todo para hablar del arco. Eso hizo, precisamente, este referente histórico que atajó 400 partidos bajo los tres palos xeneizes. ¿Qué dijo?

En medio de la lesión de Me parece que más allá de que la pelota se la sacaron a Delgado, el error conceptual es de Brey por darle la pelota a un jugador que viene de espalda. Si se la da, tenes que pedir que te la rebote inmediatamente.

Porque el único jugador libre para jugar ahí era Blanco, que estaba recostado sobre la izquierda, ni siquiera Di Lollo porque iba a tener la presión inmediata de los cuatro futbolistas de Huracá





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