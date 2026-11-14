UBA recauda 2.2 millones de dólares con subasta de arte para Hospital de Clínicas

La Universidad de Buenos Aires logró reunir 2.2 millones de dólares gracias a la subasta de objetos de famosos y donaciones para equipar el Hospital de Clínicas.

La Universidad de Buenos Aires concretó el jueves la primera edición de su Noche a Beneficio en la Facultad de Derecho, una iniciativa estratégica diseñada para solventar la adquisición de tecnología médica crítica para el Hospital de Clínicas. Este evento benéfico surgió como respuesta directa a la falta de fondos operativos causada por el incumplimiento prolongado de la Ley de Financiamiento por parte del gobierno nacional, una medida que ha obligado a la institución a buscar vías alternativas para mantener sus estándares de excelencia académica y sanitaria. El objetivo principal de esta campaña fue reunir los recursos necesarios para importar nuevo equipamiento de robótica quirúrgica de última generación, crucial para las funciones de enseñanza y tratamiento del hospital universitario.

Resultados económicos y objetivos superados

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, confirmó que la institución ya había superado la meta financiera antes incluso de dar inicio a la subasta principal de artículos exclusivos. Las donaciones previas y la venta de entradas permitieron recaudar más de 2.200.000 dólares, una cifra contundente que garantiza no solo la compra del robot quirúrgico, sino también la adquisición de un microscopio especializado que resulta indispensable para el funcionamiento óptimo del hospital. Esta cifra representa un éxito inmediato para la gestión universitaria, que necesitaba asegurar la viabilidad de estos proyectos tecnológicos ante la ausencia de recursos públicos directos.

Also read “Generar ruido en defensa de nuestra universidad”

Artículos premium en la subasta oficial

La subasta presencial, conducida por Ivan de Pineda y rematada por un martillero del Banco Ciudad desde el Aula Magna, permitió la venta de lotes de alto valor simbólico y económico firmados por figuras destacadas del deporte y la cultura argentina. Entre los objetos vendidos destacan los guantes del arquero "Dibu" Martínez, alcanzados en 20 millones de pesos, y la camiseta de Manu Ginóbili, también rematada en 20 millones de pesos. Adicionalmente, se vendió una gorra firmada por Franco Colapinto por 8 millones, una guitarra de Gaspar Benegas por 8 millones, y un combo de camisetas de Enzo Fernández, Julián Álvarez y Cuti Romero por 15 millones, consolidando un catálogo de donaciones que incluyó trabajos de Abel Pintos y Milo Lockett.

Posturas institucionales sobre el financiamiento público

Emiliano Yacobitti aclaró que estas iniciativas no deben interpretarse como un reemplazo permanente del financiamiento estatal, el cual es una obligación constitucional que el Estado debe afrontar. El vicerrector señaló que se trata de objetivos muy difíciles que las facultades individuales no pueden asumir solas, por lo que esta primera noche a beneficio se planea como un evento anual con distintos fines futuros. Por su parte, Sergio Massa destacó la disposición de la sociedad civil para sostener a la Universidad de Buenos Aires, definiéndola como un faro de referencia en América Latina y una herramienta fundamental para generar igualdad de oportunidades a través de la educación pública de calidad.

Advertisement

Impacto regional y continuidad del proyecto

Federico Achaval, intendente de Pilar, reafirmó la importancia estratégica de la institución para la provincia, mencionando la colaboración del Hospital de Clínicas en la formación del Hospital Central de Pilar y la presencia de sedes universitarias en el municipio. Este apoyo regional subraya la necesidad de acompañar a las universidades que son modelo a nivel nacional, especialmente cuando enfrentan crisis de financiación estructural. La gestión actual ha pasado 387 días sin cumplir con la Ley de Financiamiento universitario, una norma sancionada por el Congreso y respaldada por la justicia que busca garantizar los salarios del personal universitario y los recursos operativos básicos.

Próximos pasos y remate online programado

La continuidad de la recaudación se extenderá mediante una subasta online programada para el jueves 19 a través del portal del Banco Ciudad, donde se ofrecerán lotes adicionales aún disponibles. Entre los artículos que permanecen en venta se encuentran el chaleco de Duki, el parlante de Bizarrap, el sombrero y anteojos de Abel Pintos, la armónica de Ciro Martínez y un cuadro firmado por Milo Lockett. También estarán disponibles camisetas firmadas por los jugadores del Club Atlético River Plate y Boca Juniors, clubes que se consagraron en la Copa del Mundo de 2022, manteniendo el interés de los coleccionistas y simpatizantes para seguir apoyando la misión del Hospital de Clínicas José de San Martín.