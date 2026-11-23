Tyson Fury comparte su lucha contra la esquizofrenia y el diagnóstico de 2015 antes de su combate por el título mundial contra Oleksandr Usyk en el Principality Stadium.

El boxeador británico Tyson Fury ha revelado públicamente que padece un trastorno de salud mental grave, específicamente esquizofrenia, antes de enfrentarse a la pelea más esperada de su carrera. Este diagnóstico fue confirmado inicialmente en 2015, tras su histórica victoria contra Wladimir Klitschko por el título mundial de peso pesado. La revelación se hace en el contexto de la preparación para un combate monumental programado para diciembre, donde se han vendido 80.000 entradas en tan solo una hora.

Detalles del diagnóstico y lucha personal

Fury explicó que el diagnóstico llegó después de que acudiera a un hospital pensando que sufría un ataque al corazón, pero los médicos identificaron síntomas asociados con su condición mental. El luchador describió esa época como una etapa de oscuridad extrema, comparándola con una versión del infierno donde la ansiedad lo consumía por completo. Durante ese tiempo, temía vivir encerrado en una habitación y sentía que no podía mantener conversaciones normales debido a la presencia constante de voces.

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La excentricidad y el aumento de peso que sufrió Fury después de su triunfo sobre el ucraniano Wladimir Klitschko en diciembre de 2015 fueron consecuencia directa de esta crisis de salud. El boxeador de 30-4 (27 KO) admitió que no sabía a quién acudir ni qué hacer, lo que le obligó a buscar ayuda psiquiátrica profesional en Londres. Fue allí donde una psiquiatra realizó miles de preguntas, y Fury reconoció que tachó todas las casillas de los síntomas evaluados, confirmando la gravedad de su estado.

Historial en el ring y rivales históricos

La trayectoria de Tyson Fury en el peso pesado está marcada por altibajos significativos y rivales de élite mundial. Tras perder la cima del boxeo debido a su crisis personal, Fury regresó para convertirse en campeón nuevamente. Ocupó el reinado de 2015 y mantuvo su estatus hasta el período 2020-2024, enfrentándose a algunos de los nombres más populares del deporte en los últimos años.

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Entre sus oponentes destacan peleas decisivas contra Deontay Wilder, incluyendo una revancha por nocaut técnico en el séptimo asalto tras el empate de 2019. También se enfrentó a Oleksandr Usyk en tres ocasiones, aunque el ucraniano dejó el invicto 25-0-0 de Fury en 2024. Usyk tiene un historial único, habiendo vencido a ambos contendientes británicos en dos ocasiones cada uno: a Anthony Joshua en 2020 y 2021, y a Fury en 2024.

Impacto del combate y contexto actual

El próximo enfrentamiento se llevará a cabo en el Principality Stadium de Cardiff, una de las localizaciones más icónicas para el boxeo. Este evento representa una de las peleas más esperadas de los últimos años, reuniendo a dos leyendas del deporte que han dominado la división de los pesos pesados. La venta masiva de entradas en una hora demuestra el interés sin precedentes de los aficionados por ver cómo reacciona Fury ante este desafío.

La aparición de Fury en un documental junto a su esposa, Paris, ofrece una mirada íntima a su recuperación y manejo de la condición. Mientras que Joshua tuvo reinados durante 2016-2019 y 2019-2021, la carrera de Fury refleja una resiliencia extraordinaria frente a adversidades mentales que muchos subestimaban. El mundo del boxeo observa ahora cómo este combate en Cardiff no solo definirá un campeón, sino también el legado de un luchador que ha vencido tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

Los detalles técnicos del evento subrayan la magnitud del encuentro en el calendario deportivo internacional. Con 80.000 entradas vendidas rápidamente, la demanda supera con creces la oferta disponible, lo que indica un interés masivo que trasciende el nicho habitual del pugilismo. La claridad sobre el diagnóstico de 2015 añade una capa dramática y educativa al evento, permitiendo que el público entienda mejor los desafíos humanos detrás de la figura del campeón.

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El boxeo británico se prepara para un momento histórico donde la confrontación entre la historia y el presente se decide en el ring. La transparencia de Fury sobre su salud mental podría inspirar a muchos atletas y fans que enfrentan problemas similares en silencio. El combate en Cardiff no es solo una definición deportiva, sino un testimonio público de superación personal y resistencia profesional en un deporte de contacto de alto nivel.