TV Pública: Seis contratos de coproducción con productora vinculada a amigo de Adorni bajo la lupa judicial

La Televisión Pública firmó múltiples acuerdos de coproducción con Imhouse, productora del periodista Marcelo Grandío, cercano al Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Los contratos, que abarcan radio, TV y streaming, implican que Imhouse asume costos de producción a cambio de ingresos publicitarios y reparto de ganancias. Estos acuerdos son investigados por presunta malversación de fondos y se suman a otras pesquisas sobre transferencias de dinero entre Imhouse y Adorni.

La Televisión Pública ha formalizado al menos seis acuerdos de coproducción con la productora Imhouse , una entidad que se vincula al periodista Marcelo Grandío , quien según fuentes periodísticas, sería cercano al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Esta información ha sido divulgada oficialmente por Radio y Televisión Argentina (RTA).

Los convenios suscritos cubren una variedad de contenidos, incluyendo programas de entrevistas, producciones para plataformas de streaming y un ciclo de radio, cada uno con sus propias especificaciones en cuanto a financiamiento y la distribución de los ingresos publicitarios generados. De acuerdo con los comunicados de RTA, se especifica que el Sr. Grandío no mantiene ningún tipo de relación contractual como personal dependiente de la empresa. No obstante, la productora que él encabeza ha tenido una participación directa y activa en la creación y emisión de diversos contenidos tanto en la Televisión Pública como en Radio Nacional, lo que levanta interrogantes sobre la naturaleza de estas colaboraciones y los intereses que las sustentan. El esquema contractual identificado en los acuerdos muestra un patrón recurrente. Imhouse se responsabiliza por la totalidad de los costos asociados a la producción, lo cual incluye la contratación de personal, la adquisición o alquiler de equipamiento técnico necesario, y el pago de derechos de autor a entidades gremiales y de gestión colectiva como Argentores, SADAIC y SADEM. Adicionalmente, la productora asume la carga de responder ante cualquier eventual reclamo de índole judicial que pudiera surgir. A cambio de esta inversión y asunción de riesgos, Imhouse tiene derecho a percibir la totalidad de los ingresos publicitarios hasta que estos cubran la totalidad de los costos incurridos. Una vez recuperada la inversión, los beneficios generados se reparten a medias entre la productora y el Estado, representado por RTA. El primer contrato registrado, fechado el 17 de abril de 2024, fue suscrito entre el entonces interventor de RTA, Diego Martín Chaher, y Horacio Silva, presidente de Imhouse. Este acuerdo concierne al programa de radio "La caja de Pandora", emitido por la emisora AM 870. En este específico convenio, la productora Imhouse efectuó un pago único a RTA de $1.000.000 por la totalidad del contrato y se reservó el 100% de los ingresos publicitarios generados por el programa. Esta modalidad establece una diferencia significativa con otros acuerdos posteriores, donde la distribución de beneficios es más compartida. Posteriormente, el 27 de agosto de 2024, el exinterventor Eduardo González avaló un nuevo contrato destinado a la producción de "Giros en Línea Recta", un ciclo de entrevistas conducido por el propio Marcelo Grandío. El acuerdo inicial contemplaba la realización de 10 episodios a partir de septiembre de ese mismo año, con un presupuesto total de $5.883.995 más IVA. Las cláusulas estipulaban que Imhouse se encargaría de la explotación publicitaria hasta la recuperación de dicho monto. Una vez cubiertos los costos, los ingresos publicitarios se dividirían equitativamente entre Imhouse y RTA. En caso de que la facturación publicitaria no alcanzara a cubrir los gastos, la pérdida recaería enteramente sobre la productora, demostrando un modelo de negocio donde Imhouse asume un riesgo financiero considerable. Esta misma estructura contractual se ha replicado en acuerdos subsiguientes, evidenciando una estrategia de colaboración consistente. El 27 de marzo de 2025, bajo la gestión de González, se aprobó una nueva serie de 10 capítulos del mismo ciclo de entrevistas, fijando un costo unitario de $900.000 más IVA por episodio. Más adelante, ya con Carlos María Curci González al frente de la intervención, se procedió a la producción de 16 capítulos adicionales a partir de septiembre de 2025, incrementando el costo por programa a $1.097.500 más IVA, lo que sugiere un aumento en los costos de producción o en la inflación contemplada. La expansión de Imhouse en el ámbito de los contenidos digitales no se ha limitado a la radio y la televisión tradicional. El 29 de agosto de 2025 se formalizó un contrato para la producción de "Enredados", un programa diseñado para plataformas de streaming, con un total de 20 capítulos. Este ciclo se difundió en diversas redes sociales y plataformas digitales, incluyendo Twitch, YouTube, Facebook e Instagram. El costo por episodio se estableció en $900.000 más IVA, operando bajo el mismo esquema de recuperación de inversión a través de la publicidad. En una adición posterior, el 13 de octubre de 2025, se incorporó "La Sala", otro ciclo de contenido digital, esta vez con una extensión considerable de 50 capítulos. El costo por programa para "La Sala" se fijó en $950.000 más IVA. En todas estas colaboraciones digitales, la lógica financiera se ha mantenido inalterable: Imhouse asume el riesgo económico inicial asociado a la producción y, a cambio, obtiene acceso privilegiado a los ingresos generados por la explotación comercial de los contenidos. Es relevante destacar que, más allá de estos seis contratos —cinco de ellos relacionados directamente con la Televisión Pública y uno con Radio Nacional—, RTA ha proporcionado a Imhouse recursos de infraestructura de gran valor para la realización de las producciones. Estos aportes incluyen el uso de sus instalaciones (aire, estudios de grabación), servicios de maquillaje y vestuario, montaje de escenografías, personal técnico especializado, servicios de seguridad y otros equipos de producción esenciales. Este apoyo logístico y técnico representa un beneficio adicional para la productora, que complementa su inversión económica. El conjunto de estos esquemas contractuales se encuentra actualmente bajo escrutinio judicial. La situación ha cobrado relevancia en el marco de una investigación judicial que involucra directamente al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Recientemente, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó la implementación de diversas medidas probatorias dentro de una causa que investiga presunta malversación de fondos, en la cual Marcelo Grandío también figura como imputado. Entre las diligencias requeridas, se incluyen la obtención de los registros migratorios de ambos individuos desde el año 2023 y un análisis exhaustivo de posibles vínculos o coincidencias en viajes realizados al exterior. El origen de esta causa judicial se remonta a la utilización de vuelos privados para un desplazamiento a Punta del Este. La investigación se ha ampliado a raíz de nuevas evidencias y testimonios. Según información proporcionada por una testigo, se sospecha que el periodista Grandío habría sido el responsable de abonar los costos del traslado, solicitando además que no se emitiera una factura formal por dicho servicio. Este hecho particular ha propiciado la apertura de una investigación paralela por posibles delitos de coacción, sumando complejidad a la situación legal. Paralelamente a esta línea de investigación, otro expediente judicial está en curso para examinar una serie de transferencias de dinero realizadas desde Imhouse hacia Manuel Adorni. Las transacciones detectadas, que suman un total de $1.670.900, se habrían producido entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. Estos movimientos financieros salieron a la luz tras la orden judicial de levantar el secreto bancario, permitiendo el acceso a los registros de las cuentas y demostrando la existencia de flujos monetarios entre la productora y el funcionario público.





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