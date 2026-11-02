Turistas franceses intoxicados por posible alimento en mal estado tras crucero en Ezeiza

Más de diez turistas franceses fueron asistidos en Ezeiza por intoxicación tras un crucero en Ushuaia. Fuentes apuntan a alimentos en mal estado y el estado de dos pacientes es desconocido.

Un grupo de más de diez pasajeros de nacionalidad francesa fue asistido por equipos médicos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza la noche del sábado y hasta la madrugada del domingo, tras presentar fuertes síntomas de intoxicación al desembarcar de un vuelo proveniente de la ciudad de Ushuaia. Los turistas, quienes regresaban de un viaje en crucero, mostraban signos de indigestión alimentaria severa, lo que motivó un operativo de contingencia sanitaria que no afectó la operatividad general de la terminal aérea porteña.

Origen de la Intoxicación en Ushuaia

Según las principales hipótesis manejadas por fuentes oficiales, los afectados habrían consumido alimentos en mal estado durante la tramo final de su permanencia en el crucero atracado en la ciudad fueguina. El grupo, compuesto entre 12 y 15 personas aunque sin una cifra exacta confirmada, desembarcó del barco en Ushuaia y posteriormente abordó un vuelo de Aerolíneas Argentinas, momento en el que empezaron a manifestar claros síntomas gastrointestinales a bordo, lo que obligó a la tripulación a solicitar asistencia al llegar a destino.

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Atención Médica y Estado de los Pacientes

Al arribar a la terminal de Ezeiza, los turistas fueron atendidos inicialmente en el centro de salud Sanity Care. Debido a la gravedad de algunos cuadros, dos personas tuvieron que ser trasladadas urgentemente en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos de Ezeiza. Hasta el momento, el estado de salud de estos pacientes sigue siendo desconocido para el público general, y no se han confirmado diagnósticos definitivos sobre la toxina específica responsable del brote.

Hipótesis Conflictivas de la Aerolínea

Desde Aerolíneas Argentinas, la compañía que transportó a los afectados, marcaron una hipótesis diferente a la oficial. La aerolínea señaló que los turistas franceses habrían comido viandas de sándwich de pollo previo al vuelo, en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia. La compañía afirmó que no hay indicios de contaminación por el servicio a bordo, ya que algunos integrantes del mismo grupo que no abordaron el vuelo ya presentaban síntomas en el aeropuerto antes de la salida.

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Reacción de las Autoridades Provinciales

La ministra de Salud provincial de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, aseguró que la gobernación no tuvo participación en el manejo del caso, diferenciando la jurisdicción de la nacional. Di Giglio sostuvo que los síntomas iniciaron ya sea en el avión o en el crucero, y que tanto la provincia como Sanidad de Fronteras no fueron avisadas por la autoridad nacional, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, durante la初期 etapa del incidente.

Confirmación del Hospital Regional de Ushuaia

El director del Hospital Regional de Ushuaia, Carlos Guglielmi, corroboró que su centro de salud no registró ni recibió aviso de situaciones de gravedad ni cuadros de intoxicación severa vinculados al caso. Esta declaración apoya la teoría de que la intoxicación se agravó durante el transporte aéreo o fue consecuencia directa de los alimentos consumidos fuera del control sanitario local inmediato, adquiriendo repercusión nacional al ser trasladados los pacientes a Buenos Aires para su tratamiento.