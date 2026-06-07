Turista se lanza al agua en las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

Un turista brasileño cruzó las barreras de seguridad en el Parque Nacional Iguazú para rescatar su teléfono celular tras caer al agua. El incidente, captado en video por otros visitantes, generó repudio en redes sociales y fue condenado por la administración del parque, que recordó las estrictas normas de seguridad y el procedimiento obligatorio para recuperar objetos perdidos.

Un turista de nacionalidad brasileña protagonizó un momento de extrema tensión en el Parque Nacional Iguazú, ubicado en el sector de Foz do Iguaçu, tras decidir lanzarse al agua para recuperar su teléfono celular.

El incidente, que tuvo lugar en las inmediaciones de las Cataratas del Iguazú, fue registrado en video por otros visitantes que se encontraban recorriendo el parque. En las imágenes se observa al hombre cruzar las barreras de seguridad para introducirse en una zona cercana al río, con el objetivo de rescatar el dispositivo que había caído al agua.

Aunque finalmente logró recuperar el celular, su acción fue severamente cuestionada debido al elevado riesgo que implicaba, tanto para su propia integridad como para la de los posibles rescatistas. La administración del Parque Nacional Iguazú emitió un comunicado oficial en el que reiteró la estricta prohibición de acceder a áreas restringidas, incluso cuando se trate de recuperar objetos personales perdidos o de intentar obtener fotografías más cercanas de las cataratas.

Destacaron que el parque cuenta con equipos especializados de asistencia para orientar a los visitantes y actuar ante cualquier eventualidad, y que la señalización distribuida a lo largo de los senderos refuerza constantemente las normas de seguridad vigentes. Las autoridades aclararon que, en caso de que teléfonos celulares, cámaras u otros objetos personales caigan en zonas de difícil acceso, los turistas deben informar de inmediato a estos equipos.

La posibilidad de recuperar los elementos es evaluada de manera individual, considerando siempre las características del lugar y los riesgos asociados a cualquier operación de rescate. Este procedimiento, subrayaron, busca prevenir accidentes y garantizar la seguridad tanto de los visitantes como del personal que eventualmente participe en tareas de rescate. El episodio no solo puso en evidencia la falta de conocimiento o desobediencia a las normas por parte del turista, sino que también generó un fuerte repudio en redes sociales.

Muchos usuarios criticaron duramente su actitud, señalando que su irresponsabilidad podría haber desencadenado una tragedia y que, de haber necesitado ayuda, habría puesto en riesgo a los equipos de rescate. Este caso se suma a otros incidentes previos en los que visitantes ignoran las advertencias para obtener imágenes o recuperar objetos, como un suceso reciente en el que una persona intentó cruzar una barrera para recoger un sombrero.

Las autoridades reiteraron su llamado a respetar las reglas y a priorizar la seguridad sobre la posesión de objetos materiales, recordando que las cataratas son un entorno natural de gran poder y que cualquier descuido puede terminar en consecuencias fatales





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