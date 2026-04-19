Turista busca la foto perfecta en el Cristo Redentor y termina con un blooper viral

Una joven tuitera compartió en redes sociales su frustrante experiencia al intentar capturar una imagen memorable del Cristo Redentor en Río de Janeiro, cuando la persona que la ayudó a tomar la fotografía arruinó el momento de forma insólita.

Una joven vacacionista vivió una experiencia que pasó de la ilusión a la frustración, y terminó haciéndose viral en la plataforma X (anteriormente Twitter). Su destino era el icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro, un monumento que atrae a millones de turistas de todo el mundo. Camila, la protagonista de esta anécdota, se encontraba sola en la cima del cerro del Corcovado, con el majestuoso Cristo como telón de fondo, y el deseo de capturar una fotografía que inmortalizara su visita.

Al no tener a nadie cercano que pudiera asistirla, decidió acercarse a una señora que también disfrutaba de las vistas panorámicas y le solicitó ayuda para tomarle una instantánea. La señora, aparentemente dispuesta a colaborar, accedió amablemente a la petición de Camila. Para lograr un encuadre que consideraba óptimo, la mujer se recostó en el suelo, buscando la perspectiva perfecta que incluyera tanto a la turista como al imponente Cristo Redentor. Camila, confiada en que el resultado sería espectacular, anticipaba llevarse a casa una de las mejores fotografías de su vida. Sin embargo, la realidad distó mucho de sus expectativas. En la primera fotografía, para su sorpresa y decepción, una persona ajena a su grupo pasó caminando justo delante de la cámara en el preciso instante en que la señora tomaba la foto, arruinando por completo la composición. Lo que debía ser un retrato con el Cristo como protagonista se vio interrumpido por un transeúnte inesperado. La frustración de Camila se intensificó con la segunda toma. Al revisar la imagen, descubrió que la señora, en un intento por enfocar, había posicionado su dedo de tal manera que lo tapaba parcialmente, creando un efecto cómico y a la vez exasperante. La publicación de Camila en su cuenta @CamiMirabal, detallando su peculiar percance, rápidamente captó la atención de los usuarios de X. La historia, cargada de un humor involuntario, resonó con muchos internautas que se sintieron identificados con situaciones similares de mala suerte o torpeza ajena en momentos cruciales. El posteo acumuló una considerable cantidad de visualizaciones, superando los 5,5 millones, y obtuvo más de 141 mil 'me gusta'. Los comentarios no se hicieron esperar, reflejando la mezcla de empatía y diversión que generó la anécdota. Frases como "La segunda era un fotón si no ponía su dedo", "bueno, el Cristo Redentor salió bien", "me reiría pero es algo que a mi mamá le podría pasar" y "la intención es lo que vale..." inundaron la sección de respuestas, evidenciando el carácter universal de este tipo de experiencias vacacionales que, a pesar de la decepción inicial, terminan convirtiéndose en anécdotas memorables y virales





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