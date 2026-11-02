Turista argentino muere en accidente de ala delta en Río de Janeiro

Un turista argentino y su instructor brasileño fallecieron en São Conrado tras chocar contra un muro. La investigación policial continúa mientras se reanudan los vuelos.

Un turista argentino de veintiséis años, identificado como Adrián Guillermo Arismendi, falleció el lunes en la ciudad de Río de Janeiro tras sufrir un accidente aéreo durante una práctica de ala delta. El joven viajero se encontraba en la playa de São Conrado, ubicada en la zona sur de la metrópoli brasileña, cuando su aeronave colisionó contra un muro de contención. Este suceso trágico ha generado una intensa investigación por parte de las autoridades locales para determinar las causas exactas de la fatalidad y ha provocado la suspensión temporal de las actividades recreativas en la zona costera.

Detalles del accidente y cronología de los hechos

El incidente ocurrió en la maniobra final de aterrizaje, momento en el cual el ala delta perdió el control y golpeó contra una rampa junto a un muro que separa el paseo costero de la arena. La pareja de vuelo había despegado anteriormente de la rampa de Pedra Bonita, situada dentro del Parque Nacional da Tijuca, considerado uno de los puntos de vuelo libre más tradicionales y emblemáticos de la ciudad carioca. Según los testimonios recopilados, la aeronave realizó una curva a baja altura, se deslizó lateralmente y finalmente impactó contra la estructura de concreto, lo que resultó en la caída inmediata de los ocupantes.

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Los servicios de emergencia fueron activados poco después de las once de la mañana, cuando el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro recibió la llamada a las 11:02 horas desde el cuartel de Gávea. Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron a los dos ocupantes en estado muy grave de lesiones. El equipo médico procedió a estabilizar a las víctimas antes de su traslado. Una ambulancia llevó a uno de ellos al hospital municipal Miguel Couto, mientras que la otra persona, en una situación crítica, fue transportada en helicóptero hasta el helipuerto de los Bomberos para ser derivada al mismo centro hospitalario.

A pesar de los intensos esfuerzos del personal médico por salvar sus vidas, ninguno de los dos pasajeros logró resistir los traumatismos sufridos. La dirección del hospital municipal Miguel Couto confirmó oficialmente que ambos fallecieron poco después de su ingreso. El turismo argentino, nacido en la ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, había llegado a Río de Janeiro el domingo anterior junto a un grupo de amigos, coincidiendo con el día previo al trágico accidente. Esta cercanía temporal con su llegada a la ciudad subraya la inesperada y abrupta naturaleza del suceso.

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Posiciones de las partes y contexto de la aviación recreativa

La investigación preliminar revela datos significativos sobre la experiencia del piloto involucrado en el accidente. Bruno Menescal, vicepresidente del Clube São Conrado de Voo Libre (CSCVL), presenció la caída desde el suelo y declaró ante la Policía Civil que el piloto, Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, contaba con diez años de experiencia en vuelo, aunque su habilitación como instructor era reciente, habiéndose obtenido solo un año antes. Esta distinción entre la antigüedad en vuelo y la reciente certificación de instructor puede ser un factor relevante en las diligencias policiales para establecer responsabilidades técnicas y operativas.

El accidente de lunes no constituye un hecho aislado dentro del panorama de la aviación recreativa en la capital fluminense. Datos proporcionados por el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro a la prensa indican que, entre el primero de enero y el dos de noviembre de este año, la corporación registró un total de dieciséis intervenciones relacionadas con accidentes de vuelo libre en el municipio. Algunos de estos incidentes han tenido resultados fatales, lo que evidencia la inherentemente alta peligrosidad de estas actividades en el entorno urbano y costero de la ciudad.

Recientemente, en el mes de febrero, una turista estadounidense de treinta y seis años y su instructor, Rodolfo Pascoal Ladeira, perdieron la vida cuando su ala delta cayó al mar cerca de la misma zona de aterrizaje de São Conrado. Además, en el mes de agosto, un coronel del Ejército brasileño falleció debido a una caída de parapente, un evento que el club local atribuyó al contacto con un hilo de barrilete con cerol. Estas estadísticas y antecedentes históricos sugieren una recurringidad en los riesgos asociados a estas prácticas en la zona, lo que ha generado preocupación entre la comunidad local y los especialistas en seguridad aérea.

Consecuencias inmediatas y próximo de la investigación

Tras la confirmación de las muertes, las autoridades tomaron medidas preventivas inmediatas. Los vuelos en la zona de São Conrado se suspendieron durante el resto del día lunes, interrumpiendo la actividad turística y recreativa habitual. Esta pausa operativa permite a los investigadores preservar la escena del crimen y recabar evidencias físicas sin la interferencia de otras aeronaves. La Policía Civil de Río de Janeiro, específicamente la 15.ª comisaría de Gávea, ha asumido el liderazgo de la investigación para esclarecer las circunstancias precisas del accidente.

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Las diligencias en curso incluyen la pericia técnica del equipo de vuelo para determinar si existieron fallas mecánicas o de diseño. Asimismo, los agentes están tomando declaraciones detalladas a los testigos oculares, como Bruno Menescal y los bañistas que presenciaron el impacto. Estas declaraciones son cruciales para reconstruir la trayectoria de la aeronave y validar la narrativa del piloto antes del accidente. El equipo forense y los especialistas en aviación trabajarán en paralelo para establecer la causa raíz del incidente.

La Cancillería argentina no ha brindado información oficial sobre el caso ni sobre la asistencia que el consulado en Río de Janeiro esté prestando a la familia de Adrián Guillermo Arismendi. La ausencia de comunicación inmediata por parte de las instituciones diplomáticas argentinas deja a la familia en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad durante este proceso de duelo. Se espera que la investigación policial concluya en las próximas semanas, proporcionando un informe técnico que sirva como base para cualquier acción legal posterior y para establecer nuevas medidas de seguridad en las zonas de vuelo libre de la ciudad.