Turismo interno supera a los viajes al exterior durante quinto fin de semana largo del año

El turismo interno superó ampliamente a los viajes al exterior durante el quinto fin de semana largo del año, con estadías más cortas, eventos deportivos y gastronómicos como claves. Más de 1.440.120 turistas movilizaron 1.440.120 turistas en la Argentina durante el fin de semana largo del 25 de mayo, lo que representó un aumento real del 18% respecto del último feriado largo por el 25 de mayo, que había sido en 2023. La estadía promedio fue de 2,1 noches, aunque el movimiento económico quedó un 9,9% por debajo de 2023.

El turismo interno superó ampliamente a los viajes al exterior durante el quinto fin de semana largo del año, con estadías más cortas , eventos deportivos y gastronómicos como claves.

Más de 1.440.120 turistas movilizaron 1.440.120 turistas en la Argentina durante el fin de semana largo del 25 de mayo, lo que representó un aumento real del 18% respecto del último feriado largo por el 25 de mayo, que había sido en 2023. La estadía promedio fue de 2,1 noches, aunque el movimiento económico quedó un 9,9% por debajo de 2023.

Además, 147 mil pasajeros reservaron vuelos para el feriado, con un bajón del interés por viajar al exterior, impulsado por la búsqueda de opciones más económicas y escapadas cortas





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