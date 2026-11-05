Turismo interno en Argentina se dispara por visita del Papa a Córdoba y Luján

La llegada del Pontífice al país reactiva el turismo interno con aumentos exponenciales en alojamiento en Luján y Córdoba, afectando precios y demanda.

La inminente llegada del Papa Francisco a Argentina está generando un fenómeno sin precedentes en el sector turístico nacional durante la víspera de la temporada estival. Ciudades como Córdoba y Luján, provincia de Buenos Aires, experimentan una reactivación abrupta y significativa del turismo interno debido a la expectativa de la visita pontificia.

Aumento exponencial de reservas hoteleras

A pocos días de la llegada del Pontífice, prevista para el 8 de noviembre con estadía hasta el 11, el interés por encontrar hospedaje en las ciudades que forman parte de su recorrido ha aumentado de manera exponencial. En Luján, la demanda de alojamiento se multiplicó por cinco respecto del mismo período del año anterior, mientras que en Córdoba el incremento superó el 400%. Este dato refleja una movilización masiva de viajeros hacia los puntos centrales del itinerario oficial.

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Origen geográfico y perfil de los viajeros

El interés no proviene únicamente del público local, porque más del 40% de las consultas registradas fueron realizadas por argentinos. Sin embargo, también se detectó una fuerte participación de viajeros procedentes de Brasil, Estados Unidos y Chile. La tendencia refleja además una modalidad de viaje predominantemente grupal, teniendo en cuenta que siete de cada diez búsquedas corresponden a escapadas compartidas, con especial protagonismo de parejas y grupos de adultos.

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Especulación y alza drástica de tarifas

Más que a una ley de mercado, parece responder a la legendaria viveza criolla el aumento desproporcionado de los costos. En concreto, en las inmediaciones de la Basílica de Luján, uno de los escenarios centrales de la visita papal, algunas propiedades ofrecen alojamiento para cuatro personas con tarifas que van desde los US$900 hasta los US$2.000 por noche. En la Ciudad de Buenos Aires la oferta es más amplia y los valores resultan más variados, aunque también presentan incrementos notables frente a la media histórica.

Impacto social y contexto cultural

Este fenómeno popular se traduce directamente en una reactivación económica temporal para las localidades involucradas, aunque genera debate sobre la accesibilidad y la especulación. Axel reveló que lo bajaron del evento donde iba a cantarle al Papa, señalando que le dan espacio a cualquier persona o entidad interesada en capitalizar la ocasión mediática. La presencia del Pontífice actúa como un imán turístico que trasciende las fronteras religiosas, atrayendo a públicos diversos y diversificando la demanda de servicios locales.