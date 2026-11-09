Turismo en Santa Fe genera más de $20 mil millones este puente de noviembre

El fin de largo de noviembre movilizó a más de 112.900 visitantes y generó $20.271 millones en la provincia. Datos oficiales confirman el impacto económico.

La provincia de Santa Fe registró un desempeño económico destacado durante el puente feriado que se desarrolló entre el 6 y el 9 de noviembre, consolidándose como un polo fundamental para la actividad comercial y turística de la región. Los datos preliminares presentados por el Observatorio Turístico Provincial, organismo adscrito a la Secretaría de Turismo del Ministerio de Desarrollo Productivo, reflejan un flujo masivo de visitantes que impactó positivamente en las economías locales de todas las regiones santafesinas.

La magnitud de esta movida se cuantifica en más de 112.900 visitantes totales que pisaron suelo provincial durante esos cuatro días. De este volumen global, se contabilizaron 37.648 turistas que optaron por pernoctar, mientras que 75.296 personas se desplazaron exclusivamente como excursionistas durante el día. Esta dinámica de doble carácter, que combina estadía y visita diaria, permitió que la recaudación económica total superara la barrara de los $ 20.271 millones, una cifra que demuestra la capacidad de tracción del sector en un contexto nacional complejo.

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Detalle económico y ocupación hotelera

El análisis financiero de este fin de largo revela una tasa de gasto diario promedio por turista de $ 114.790, un indicador que sirve para dimensionar el poder adquisitivo que ingresó al circuito local durante las jornadas del 6 al 9 de noviembre. En el segmento de alojamiento, la demanda superó las expectativas con una ocupación provincial promedio que rozó el 69 %. Sin embargo, la hotelería privada y los alquileres turísticos temporarios mostraron un rendimiento excepcional, alcanzando una tasa de ocupación del 87 %, lo que evidencia la fortaleza de la infraestructura receptora en los centros urbanos principales.

Declaraciones oficiales y política productiva

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, subrayó que bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro el turismo ha dejado de ser una actividad secundaria para convertirse en una política productiva central. Puccini enfatizó que la articulación público-privada y la existencia de reglas claras han permitido que la actividad económica traccione a pesar de la incertidumbre macroeconómica nacional. La visión oficial no se limita a la mera ocupación hotelera, sino que prioriza la federalización del ingreso, entendiendo que los más de 20 mil millones de pesos son recursos que inyectan liquidez directa a las economías de base.

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Impacto en comercios, pymes y transportistas

La circulación de capital se distribuyó transversalmente en el tejido social y empresarial santafesino, beneficiando específicamente al comercio de barrio, a los prestadores de servicios de transporte y a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de cada región. Este modelo propuesto por la gestión provincial busca consolidar el desarrollo de las comunidades locales, demostrando que cuando el Estado y el sector privado operan bajo una agenda común de jerarquía, la provincia se transforma en un motor imparable. La estrategia se basa en apoyar a los emprendedores y mantener una cercanía activa con los gobiernos municipales y comunales para garantizar que el beneficio económico se quede en los territorios.

Eventos masivos en la Región Sur y Rosario

El principal detonante de esta afluencia fue la programación de más de 50 eventos culturales y festivos distribuidos en el mapa provincial. En la Región Sur, que acumuló más de 400.000 asistentes, Rosario funcionó como el epicentro con una cartelera de alcance internacional y popular. La Fiesta Nacional de las Colectividades reafirmó su liderazgo al reunir a 300.000 personas en sus primeras tres noches, consolidándose como uno de los grandes focos de atracción turística del fin de largo.

La oferta cultural rosarina incluyó un hito histórico con la presentación del legendario guitarrista Ronnie Wood, bajista de The Rolling Stones, ante un Salón Metropolitano colmado. La agenda se potenció con la doble fecha del grupo Ciro y Los Persas en el Anfiteatro Municipal, las definiciones de la Serie Mundial de Poker en City Center y los partidos decisivos del Torneo Regional del Litoral de Rugby, sumando diversas capas de entretenimiento a la experiencia del visitante.

Celebraciones regionales en el centro y norte

En el centro provincial, más de 140.000 personas participaron de celebraciones encabezadas por la Fiesta Nacional de la Frutilla en Coronda, que superó las expectativas al convocar a 80.000 asistentes en jornadas marcadas por shows de Turf y Destino San Javier. Complementaron esta zona la Fiesta Santafesina del Fernet en María Susana con 4.000 participantes, la Fiesta del Choripán Casero en Providencia y competencias de motociclismo de velocidad MX Santafesino.

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Por su parte, la Región Norte y el corredor de la costa movilizaron a más de 60.000 asistentes, impulsados por la Fiesta Provincial de la Zanahoria y el 8º Encuentro Internacional de Paramotor y Paratrike en Cayastá, donde se dieron cita 3.000 entusiastas de los deportes aéreos. Estos eventos regionales demostraron la diversidad de la oferta santafesina, integrando ríos, fiestas identitarias y espectáculos de primer nivel en una sola estrategia de marketing territorial.

Visión de la Secretaría de Turismo

Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo, destacó que lograr una ocupación del 87 % y establecimientos al 100 % confirma el acierto de planificar una oferta integrada. Aeberhard señaló que detrás de cada evento hay familias trabajando y comercios vendiendo, reafirmando el rumbo marcado por el gobernador Pullaro de estar cerca de los municipios y respaldar la iniciativa privada.

La funcionaria concluyó que Santa Fe se afianza como un destino atractivo durante todo el año gracias al trabajo conjunto con los diferentes niveles de gobierno y el sector prestador. La demostración de que el Estado y el sector privado empujan hacia el mismo lado ha permitido consolidar un modelo que no solo atrae visitantes, sino que genera desarrollo sostenible y empleo en cada rincón de la provincia.