El sector turístico registró una caída generalizada durante el feriado por el Día de la Soberanía, con menos viajeros y gasto reducido debido a la inflación, según el informe de la CAME.

La actividad turística nacional experimentó una fuerte contracción durante el fin de semana largo conmemorativo del Día de la Soberanía, registrando una disminución del 17,4 por ciento en la cantidad de visitantes en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este descenso generalizado, documentado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa ( CAME), evidencia el impacto directo de la presión inflacionaria y la restricción en los ingresos de los hogares sobre los hábitos de consumo y movilidad de los ciudadanos.

Desplome en indicadores de movilidad y gasto

Los datos revelan que el flujo total de personas que se desplazaron durante el feriado alcanzó la cifra de 1.410.000 turistas, lo que implica una reducción significativa respecto a los niveles históricos del sector. La estadía promedio de los viajeros se consolidó en apenas 2 días, marcando una baja del 13 por ciento que refleja la tendencia hacia viajes más cortos y menos intensivos en pernoctaciones.

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El volumen de dinero que los turistas movilizan también sufrió ajustes profundos. El gasto diario promedio se situó en 118.700 pesos, una cifra 3,1 por ciento inferior a la registrada en 2025. Esta merma se profundiza al observar el gasto total acumulado durante los tres días del asueto, el cual alcanzó los 332.557 pesos por persona, experimentando una caída drástica del 30,3 por ciento que deja expuesta la erosión del poder adquisitivo del turista local.

Estrategias de cercanía y planificación flexible

La estructura del viaje cambió cualitativamente, dejando atrás el modelo de descanso familiar tradicional para priorizar las escapadas de proximidad y los destinos cercanos a los lugares de residencia. Este comportamiento fue impulsado por la decisión del gobierno de Javier Milei de no autorizar un asueto extra, limitando el feriado a tres días en lugar de los cuatro días que se registraron en 2025, lo que redujo la ventana temporal para viajes de mayor envergadura.

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Los visitantes adaptaron sus itinerarios mediante una planificación flexible y una fuerte presencia de reservas de último momento. Esta modalidad favoreció la spontaneidad y los desplazamientos de corta distancia, aunque generó incertidumbre operativa entre los prestadores de alojamiento y servicios turísticos, quienes tuvieron que ajustar sus expectativas y capacidad de recepción a medida que avanzaba el fin de semana.

Impacto regional en destinos y eventos culturales

La demanda turística se concentró en actividades gratuitas y espacios al aire libre como estrategia para controlar el presupuesto, priorizando ferias, espectáculos abiertos y espacios naturales. En la provincia de Buenos Aires, el flujo fue moderado y se repartió entre la Costa Atlántica, las sierras y pueblos del interior, mientras que la Patagonia captó la demanda vinculada al turismo deportivo y los destinos de montaña en el sur incrementaron sus reservas.

A nivel nacional, la provincia de Santiago del Estero lideró la convocatoria con la festividad de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, un evento de profundo arraigo religioso vinculado a imágenes veneradas por el papa León XIV durante su visita al país. Por su parte, el Litoral argentino, con provincias como Entre Ríos y Misiones, destacó por celebraciones gastronómicas diversificadas, y Santa Fe sostuvo una agenda cultural de aproximadamente 45 eventos que complementaron la oferta turística regional.