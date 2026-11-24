Los datos preliminares revelan una fuerte contracción en la afluencia de visitantes y el gasto turístico durante el puente del 20 de noviembre, agravado por la situación económica.

El cierre del puente largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un balance negativo para la actividad turística en la provincia de Buenos Aires. Según los datos preliminares difundidos por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, la región recibió 276 mil turistas durante el receso. Esta cifra representa una caída del 41,1 por ciento en comparación con 2025 y se ubica un 22,1 por ciento por debajo de los niveles registrados en 2024.

Mecanismo de la Contracción Turística y Gasto

El Ministerio de Producción bonaerense realizó este relevamiento utilizando información preliminar de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA). La medición abarcó el movimiento registrado entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, aunque el descanso oficial se extendió hasta el lunes 23. Para asegurar la comparabilidad interanual, los organismos tookieron períodos de igual duración, ajustando la cuenta dado que el feriado de 2025 tuvo cuatro jornadas, mientras que este año contaba con tres, al igual que en 2024. Los resultados revelan que la provincia recibió 193 mil visitantes menos que el año pasado y 78 mil menos que en 2022.

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La caída en la cantidad de viajeros se vio acompañada por una contracción aún más pronunciada en el movimiento económico. La actividad turística generó 58 mil millones de pesos en territorio bonaerense. Esta cifra implica una baja real del 48,7 por ciento respecto de 2025, lo que equivale a 55 mil millones de pesos menos. En comparación con 2024, el retroceso fue del 22,6 por ciento, con una diferencia de 17 mil millones de pesos. Ambas variaciones se calcularon en términos reales, descontando el efecto de la inflación, lo que demuestra que el impacto económico disminuyó en mayor proporción que el volumen de turistas.

Posiciones de los Actores y Contexto Político

Los resultados se conocen poco después del repunte excepcional generado por la visita del Papa León XIV a la Argentina a principios de este mes. Este evento se enmarca en un contexto macroeconómico marcado por las políticas de ajuste de Javier Milei y las dificultades estructurales que atraviesa el sector para sostener la demanda. El ministerio provincial destacó que los números también quedaron por debajo de los obtenidos durante el reciente fin de semana largo por la visita papal, cuando llegaron 383 mil personas a la Provincia y se movilizaron 71 mil millones de pesos. En esta oportunidad, se registraron 107 mil visitantes menos, una disminución cercana al 28 por ciento.

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El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, se pronunció sobre los resultados del último relevamiento a través de sus redes sociales, atribuyendo la caída a la política económica nacional. "Cada vez menos argentinos pueden irse de vacaciones o disfrutar de unos días de descanso. El modelo económico de Milei está destruyendo el poder adquisitivo y golpeando de lleno al turismo nacional", sostuvo. Costa agregó que detrás de estos números hay empresarios, comercios, hoteles, restaurantes y miles de trabajadores que ven caer sus ingresos, reiterando la necesidad de poner el trabajo y la producción en el centro de las prioridades.

Impacto Real en Destinos y Proyecciones

La ocupación hotelera cayó en casi todos los destinos principales, especialmente en los de la Costa Atlántica. El relevamiento de la Subsecretaría de Turismo bonaerense mostró bajas generalizadas respecto del año pasado. Mar del Plata alcanzó una ocupación del 60 por ciento, 15 puntos porcentuales menos que en 2025, según datos de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica local. En el Partido de La Costa, la ocupación fue del 50 por ciento, con una disminución de 34 puntos, mientras que en Villa Gesell llegó al 39 por ciento, 44 puntos por debajo del año pasado.

Dentro del distrito de Villa Gesell, la ciudad registró un 27 por ciento de ocupación, con una caída de 41 puntos. Mar de las Pampas alcanzó el 65 por ciento, 34 puntos menos. En el Partido de Pinamar, la ocupación fue del 63 por ciento, con un descenso de 31 puntos porcentuales; en Pinamar fue del 56 por ciento, 39 puntos menos, y en Cariló del 73 por ciento, con una reducción de 25 puntos. Miramar y Mar del Sur registraron una ocupación conjunta del 76 por ciento, 16 puntos por debajo de 2025, mientras que Monte Hermoso llegó al 75 por ciento, cinco puntos menos.

Pehuen Co presentó la mayor caída entre los destinos relevados, con una ocupación del 28 por ciento y una disminución de 57 puntos porcentuales. Este deterioro continúe una tendencia negativa iniciada a mediados de 2024. El feriado de octubre, por el Día de la Diversidad Cultural, ya había mostrado signos de debilidad, con una caída del 31,6 por ciento frente a 2025 y un 44,3 por ciento respecto de 2024. La situación se complica además porque el feriado quedó ubicado entre otros dos fines de semana largos muy próximos, el extraordinario por la visita del pontífice y el próximo de cuatro días por la Inmaculada Concepción.