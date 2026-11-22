La depreciación del real brasileño contra el dólar beneficia a los turistas argentinos al reducir costos, lo que impacta en la competitividad de los destinos de verano.

La dinámica cambiaria actual ha posicionado a Brasil como un destino significativamente más accesible para los viajeros argentinos. Esta tendencia se consolida ante la perspectiva de que, durante el verano de 2027, el país vecino mantenga precios considerablemente más bajos en dólares debido a su reciente depreciación monetaria.

Flujo de divisas y gasto turístico récord

Los datos del Banco Central revelan que los ciudadanos argentinos destinaron aproximadamente 2.700 millones de dólares a cancelar gastos turísticos entre enero y marzo de este año. La distribución mensual muestra un patrón claro con 1.000 millones de dólares en enero, 900 millones en febrero y otros 800 millones en marzo.

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Esta cifra constituye una estimación oficial sobre el destino de las divisas adquiridas para cancelar consumos. El cálculo incluye no solo los gastos turísticos, sino también otros pagos realizados con tarjetas internacionales y operaciones con proveedores extranjeros desde territorio argentino.

Canje del dólar en el mercado cambiario

La nueva relación cambiaria ofrece un ejemplo concreto de poder adquisitivo. A comienzos de octubre, un turista con 1.000 dólares podía obtener 4.970 reales. Actualmente, con la cotización establecida en 5,94 reales por dólar, esa misma cantidad de dinero representa 5.940 reales.

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Este movimiento ocurrió en pocas semanas, coincidendo con el período en que muchas familias comienzan a definir la logística de sus próximas vacaciones. La agilidad en la fluctuación del tipo de cambio facilita la planificación y reduce la incertidumbre para los viajeros.

Comparativa de precios en bienes y servicios

Un relevamiento reciente indica que Brasil resultó más económico en 22 de los 29 productos y servicios comparados. La diferencia promedio de precios favorece al país vecino en un 24%, aunque existen variaciones notables según el sector.

La brecha es evidente en rubros específicos como la alimentación. Un estudio comparativo marcó un costo de 20.902 pesos en Argentina contra 13.834 pesos en Brasil, lo que implica una diferencia del 33,8% a favor de Brasil. También destacan diferencias importantes en bebidas, artículos de playa e indumentaria.

Impacto en la inflación y el comercio

La contracara de este abaratamiento es el encarecimiento relativo de los productos argentinos. Durante octubre, la inflación local registró un avance del 2,2%, mientras que en Brasil el índice de precios apenas subió 0,14%.

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Este fenómeno tiene consecuencias que trascienden el sector turístico. Afecta directamente la competitividad de las exportaciones argentinas y puede incentivar las importaciones desde Brasil. Este último constituye el principal socio comercial del país en la región.

Retos económicos y competitivos futuros

La perspectiva de un Brasil más barato agrega un desafío estructural en un contexto de consumo interno aún debilitado. La competencia entre los destinos turísticos argentinos y las playas brasileñas se intensificará en las próximas temporadas.

El Gobierno nacional apuesta a sostener la estabilidad del dólar como una de las principales anclas del proceso de desinflación. Mantener este marco requiere equilibrar la oferta interna con la presión competitiva externa derivada de los flujos migratorios de consumo.