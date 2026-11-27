El INDEC revela que el turismo receptivo creció 13,8% en octubre de 2026, mientras las salidas al exterior cayeron. Análisis de flujos, destinos y saldos negativos.

Los datos oficiales revelan un contraste significativo en la movilidad internacional de argentinos durante el décimo mes de 2026. Según el informe publicado por el INDEC, el turismo receptivo experimentó un avance del 13,8 por ciento interanual en octubre, impulsado por la llegada de más de 443 mil turistas extranjeros. Esta cifra demuestra que el interés externo por visitar Argentina continúa fortaleciéndose, incluso cuando el saldo neto de viajeros se mantiene negativo debido a la reducción drástica de los viajes al exterior.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos detalló que el volumen total de visitantes no residentes ingresó al país superó los 745.300 individuos, lo que supone un incremento del 9,7 por ciento en comparación con el mismo mes de 2025. Esta afluencia se desglosó en 443.400 turistas con pernoctación y 302.000 excursionistas que no alojaron en territorio nacional. La categoría de excursionistas, que incluye cruzadas temporales, registró un crecimiento interanual del 4,3 por ciento.

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Brasil lidera llegada de turistas internacionales

Brasil se consolidó como el principal origen del turismo receptivo en octubre, recibiendo la atención de 95.900 turistas que representan el 21,6 por ciento del total de visitantes. Esta fuente geográfica evidenció un crecimiento interanual del 6,6 por ciento, reforzando su posición estratégica para la industria turística argentina. El fuerte vínculo comercial y geográfico entre ambos países sigue siendo el motor fundamental para la entrada de visitantes sudamericanos.

Otros mercados que mostraron dinámicas positivas incluyeron el grupo Resto de América con 70.100 turistas, y las rutas aéreas que concentraron el 53,9 por ciento de las llegadas con un aumento del 19 por ciento. Las vías marítimas y fluviales también subieron un 18,5 por ciento, mientras que los cruces terrestres crecieron un 4,9 por ciento. Los incrementos notables se registraron en turistas procedentes de Estados Unidos y Canadá, con un 23,1 por ciento, y de Europa, con un 16,3 por ciento.

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Caída drástica en salidas de turistas residentes

En sentido opuesto, las salidas de residentes al exterior alcanzaron los 1.091.500 visitantes, lo que marca una reducción del 11,2 por ciento respecto a octubre del año anterior. De este total, 641.700 fueron turistas que viajan con fines recreativos o de visita, y 449.800 excursionistas. Esta contracción en la salida de divisas y viajeros evidencia cambios estructurales en la movilidad externa de la población, posiblemente vinculados a factores económicos y cambiarios que limitan el acceso a divisas extranjeras.

Chile permaneció como el destino principal elegido por los turistas argentinos, con 140.300 viajeros. No obstante, este flujo presentó una caída interanual significativa del 12,4 por ciento. El cierre temporal del paso internacional Cristo Redentor durante varios días de octubre, debido a condiciones climáticas adversas, impactó directamente en esta reducción, haciendo que las salidas por este cruce cayeran un 73,3 por ciento. La restricción operativa obligó a reconfigurar las rutas de transporte terrestre entre ambas naciones.

Saldo negativo y proyección anual 2026

El saldo turístico internacional se mantuvo negativo en 198.300 turistas durante octubre, una merma sustancial frente a los 335.200 registrados en octubre de 2025. Esta disminución del saldo refleja una reducción de aproximadamente el 41 por ciento en la brecha entre ingresos y egresos de viajeros. Aunque el turismo receptivo avanzó, la fuerte contracción del turismo externo limitó el impacto positivo neto en la balanza comercial de servicios.

A nivel acumulado, la situación muestra una tendencia a la mejora en la brecha global. El saldo negativo pasó de 6,14 millones de turistas durante los primeros diez meses de 2025 a 4,32 millones en 2026. Este ajuste representa una reducción cercana al 30 por ciento en la diferencia acumulada de ingresos y egresos. Los aeropuertos de Córdoba también mostraron señales mixtas, con 8.100 ingresos de no residentes y un aumento del 19,9 por ciento, mientras que las salidas locales crecieron un 3,4 por ciento hasta 36.400 viajeros.