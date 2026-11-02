Turbodato revela brecha de 17 puntos entre descuentos Cyber y precios reales en Argentina

Análisis de Turbodato detecta que la brecha entre descuentos Cyber y precios reales supera los 17 puntos. Solo el 20% ofrece bajas genuinas en las 47 tiendas evaluadas durante la última edición del evento.

Un exhaustivo relevamiento realizado por la firma de inteligencia de datos Turbodato desveló una disparidad significativa entre los descuentos publicitados y las rebajas efectivas en el comercio electrónico argentino durante la última edición del Cyber Monday. El estudio, que analizó el comportamiento de precios de 47 tiendas online líderes en el país, identificó una brecha de más de 17 puntos porcentuales entre lo anunciado en las campañas publicitarias y el precio final que abonó el consumidor.

Datos del relevamiento y metodologías

La investigación de Turbodato procesó un volumen masivo de información correspondiente a 423.657 productos distintos, abarcando un amplio espectro del mercado digital nacional. La metodología empleada estableció un punto de referencia crítico comparando los precios registrados el lunes 2 de noviembre con la mediana de precios observada durante todo el mes de octubre. Este desglose técnico permitió a los analistas identificar con precisión quirúrgica qué establecimientos comerciales implementaron reducciones de valor auténticas y cuáles optaron por inflar artificialmente las etiquetas previas para simular ofertas atractivas.

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Los resultados cuantitativos arrojan una realidad poco alentadora para los compradores que buscan ahorros genuinos. Dos de cada tres productos evaluados, lo que equivale al 66,6% del catálogo total, mantuvieron su precio completamente intacto sin variación alguna. Tan solo uno de cada cinco ítems registró una baja de precio real, lo que subraya la limitación efectiva de las jornadas de descuentos masivos en el ecosistema digital local.

Diferencias entre categorías de vendedores

El análisis segmentado reveló comportamientos heterogéneos según el tipo de actor comercial en la plataforma. Las marcas y distribuidores que operan con cuenta propia demostraron una mejor disposición a ceder márgenes, logrando una reducción real del 15,3%, aunque esto queda muy por debajo de los 31,7% que anunciaban explícitamente en sus comunicaciones. En este segmento, el 61,7% de sus productos en oferta bajaron al menos un 5% respecto a los valores de octubre.

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Por su parte, otros grandes distribuidores privados alcanzaron una baja real del 9,6% sobre un anuncio inicial del 26,5%, logrando que más de la mitad de su catálogo presentara reducciones efectivas. Sin embargo, el sector retail tradicional y los vendedores terceros exhibieron la performance más crítica, con una rebaja real mínima del apenas 0,9%, a pesar de exhibir carteles promocionales visualmente similares a los de las grandes marcas líderes.

Rendimiento por categorías de productos

Dentro de la oferta física, las mayores rebajas promedio se concentraron en rubros puntuales de bienes durables y calzado, alcanzando a casi un tercio de sus productos con reducciones superiores al 5% respecto a octubre. En el sector de tecnología, el comportamiento fue más discreto; las consolas bajaron un 2,1% en promedio, mientras que heladeras, lavarropas y celulares registraron ajustes moderados entre el 0,4% y el 1,1%.

Curiosamente, dos categorías operaron notablemente más caras que en el mes anterior: los precios de las notebooks subieron un 2,3% y los artículos de calefacción aumentaron un 2,4% en promedio. Esta dinámica de precios requiere un contexto macroeconómico específico, dado que con una inflación interanual del 33,4% según el INDEC en septiembre, el aumento real de la facturación del comercio electrónico apenas llega al 3%.

Comportamiento del consumidor y financiamiento

Las tiendas recibieron más de 8 millones de sesiones durante el evento, un incremento del 30% respecto al mismo período del año 2025, pero las órdenes de compra crecieron solo un 6%. El ticket promedio se ubicó en torno a los $132.000, un 30% por encima del año pasado en términos nominales, pero esta suba queda por debajo de la inflación, lo que indica una pérdida de poder adquisitivo. La categoría de muebles y decoración creció un 32% en valor nominal, ganando más de dos puntos de participación hasta el 12% del total, con un ticket promedio cercano a los $210.000.

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El pago en una sola cuota sigue dominando el Cyber Monday 2026, representando el 58% de las órdenes, una proporción estable respecto al año anterior. Sin embargo, hay un cambio estructural en los extremos de la financiación: las compras en 3 cuotas perdieron cuatro puntos de participación mientras que los planes a un año llegaron a cerca del 9% de las órdenes, con un ticket promedio de $400.000. Este comportamiento defensivo sugiere que los consumidores priorizan productos duraderos y estiran el pago para encajar el gasto mensual.

Turbodato recomienda a los consumidores priorizar compras en supermercados y tiendas oficiales de Mercado Libre, que concentraron las rebajas más efectivas según el relevamiento. La estrategia recomendada es contrastar los precios finales con el historial de octubre para identificar oportunidades genuinas y evitar ofertas infladas, manteniendo la cautela ante la persistente brecha del 17% entre promesa y realidad.