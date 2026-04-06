Tucumán de luto: Encuentran sin vida a la pareja desaparecida durante el temporal

La provincia de Tucumán lamenta la pérdida de Mariano Robles y Solana Albornoz, quienes fueron hallados muertos después de desaparecer durante un devastador temporal. La pareja, padres de dos hijos pequeños, quedó atrapada en su vehículo. La comunidad se une en el dolor y ofrece apoyo a la familia.

La provincia de Tucumán se encuentra sumida en un profundo pesar tras el trágico fallecimiento de Mariano Robles y Solana Albornoz , la pareja que desapareció durante el devastador temporal y cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida este domingo. La noticia ha conmocionado a toda la comunidad, especialmente a sus familiares y amigos, quienes los recuerdan con cariño y tristeza.

La pareja, al parecer, quedó atrapada dentro de su vehículo mientras las aguas del temporal subían rápidamente, sumergiéndolos en una situación desesperada e irreversible. La devastación del temporal, sumada a la impotencia de la situación, ha dejado una profunda herida en la sociedad tucumana, que ahora debe lidiar con la pérdida irreparable de dos personas queridas. \Los familiares de Mariano Robles y Solana Albornoz han expresado su dolor y admiración por la pareja, destacando sus cualidades humanas y su dedicación a sus hijos. Milagros, familiar de Mariano, relató conmovida que Mariano era una persona con un corazón enorme, quien, tras perder a su padre hace ocho años, asumió una gran responsabilidad familiar. A pesar de su juventud, con solo 29 años, Milagros destacó su madurez y compromiso. La pareja deja atrás dos hijos pequeños, incluyendo un bebé de pocos meses. Afortunadamente, los niños no se encontraban con sus padres en el momento de la tragedia. Nahuel, otro familiar, resumió la vida de Solana con la frase “Ella vivía para sus hijos”, resaltando su amor y dedicación maternal. Ambos familiares estuvieron presentes en el lugar donde se encontró el auto y los cuerpos de las víctimas, compartiendo el dolor de la pérdida y brindando consuelo mutuo. La comunidad entera se une en el duelo, ofreciendo su apoyo y condolencias a la familia en estos momentos tan difíciles.\La tragedia se desencadenó luego de que Mariano y Solana asistieran a una boda. Cerca de las 21 horas, enviaron mensajes a sus allegados, informando que se encontraban dentro de su automóvil, a la espera de que el nivel del agua disminuyera para poder regresar a su hogar. Sin embargo, después de ese contacto, dejaron de responder mensajes y llamadas. La creciente preocupación de la familia, que se transformó en terror a las cuatro de la madrugada, llevó a iniciar una desesperada búsqueda durante la noche. Desafortunadamente, la búsqueda culminó con el hallazgo del vehículo y la confirmación del peor final. El suceso ha dejado una huella imborrable en la comunidad tucumana, recordándonos la fragilidad de la vida y la fuerza destructiva de la naturaleza. La solidaridad y el apoyo mutuo son ahora fundamentales para ayudar a la familia a sobrellevar este doloroso momento





todonoticias / 🏆 2. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Tucumán Temporal Fallecimiento Pareja Desaparecidos Mariano Robles Solana Albornoz Tragedia Inundaciones Padres

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Tucumán pasó del calor al diluvio: fuertes lluvias provocaron inundaciones y caos en varias zonasInundación en Tucumán

Leer más »

Fuertes temporales afectan Córdoba y Tucumán: un niño de 12 años murió electrocutadoVarias localidades de ambas provincias se encuentran en alerta por inundaciones. En Tucumán perdió la vida un niño de 12 años.

Leer más »

Mariano Navone conquista su primer título ATP en BucarestEl tenista argentino Mariano Navone se consagra campeón del torneo ATP 250 de Bucarest, Rumania, tras vencer a Daniel Mérida en una reñida final. El triunfo, que marca el primer título ATP en su carrera, se suma a un domingo histórico para el tenis argentino, con otros compatriotas buscando títulos en Marrakech y Houston. Navone destaca la emoción del logro y la intensidad de sus partidos.

Leer más »

Temporal trágico en Tucumán: cómo encontraron los cuerpos de Mariano y Sonia la pareja arrastrada por el aguaTras el devastador temporal, autoridades detallaron cómo fue el despliegue en Tafí Viejo para rescatar el auto donde hallaron a la joven pareja.

Leer más »

Temporal en Tucumán: quiénes eran Mariano Robles y Solana Albornoz, la pareja que murió arrastrada por el aguaMariano Robles y Solana Albornoz fallecieron tras ser arrastrados por el agua durante el brutal temporal que azotó Tucumán.

Leer más »

Quiénes eran Mariano Robles y Solana Albornoz, la pareja que murió atrapada en su auto en el temporal en TucumánLos cuerpos fueron hallados en el interior de su vehículo, que quedó incrustado en un canal de desagüe; tenían dos hijos, uno de ellos de apenas nueve meses

Leer más »