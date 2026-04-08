Tucumán: Adolescente lleva un revólver a la escuela y es detenido

Un estudiante de 17 años fue arrestado en una escuela de Tucumán por portar un revólver cargado, a solo una semana del asesinato de un joven en otra institución educativa. Las autoridades investigan el origen del arma y la responsabilidad de los adultos involucrados.

Un nuevo incidente de violencia escolar ha conmocionado a la provincia de Tucumán , Argentina, este martes, apenas una semana después del trágico asesinato de Ian Cabrera en una escuela de San Cristóbal, un suceso que impactó a toda la nación. En esta ocasión, un adolescente de 17 años fue detenido en el interior de la escuela El Salvador, ubicada en San Miguel de Tucumán , tras ser descubierto portando un revólver cargado durante el horario de clases.

El incidente rápidamente activó los protocolos de emergencia y generó una gran movilización de las autoridades escolares y policiales, evidenciando la creciente preocupación por la seguridad en las instituciones educativas del país.\El episodio comenzó cuando un grupo de albañiles que se encontraba trabajando en la construcción de una piscina dentro del colegio observó al estudiante con el arma de fuego. De inmediato, alertaron a las autoridades escolares, quienes, actuando con rapidez y precaución, implementaron el protocolo de emergencia establecido para este tipo de situaciones. Se procedió al desalojo del aula donde el joven cursaba clases de biología, con el objetivo de proteger a los demás estudiantes y garantizar su seguridad. Mientras tanto, el adolescente armado fue supervisado por personal de la escuela hasta la llegada de la policía. Tras la llamada al número de emergencias 911, los agentes policiales ingresaron al colegio y lograron reducir al joven sin incidentes. Además, se procedió al secuestro del revólver, el cual se encontraba cargado con seis balas y escondido en su mochila. La rápida respuesta y coordinación entre el personal escolar, los albañiles y las fuerzas de seguridad fueron fundamentales para evitar una tragedia mayor, destacando la importancia de la prevención y la preparación ante posibles situaciones de riesgo.\Posteriormente, el padre del alumno se presentó en la escuela y admitió que el arma había llegado a manos de su hijo a través de su propio hermano. Sin embargo, aún se desconoce con exactitud cómo y por qué ocurrió esta entrega, lo que ha generado una investigación exhaustiva por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias. El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, en una entrevista con el medio Contexto Tucumán, expresó su firme postura frente a estos acontecimientos: “No vamos a tolerar este tipo de situaciones. Ya se están diagramando operativos para que haya controles en las escuelas”. Además, Girvau elogió la rápida acción del equipo policial, señalando que “El trabajo en conjunto generó que no se registrara ninguna tragedia”. También enfatizó la importancia de la investigación en curso para determinar el origen del arma y las responsabilidades que puedan surgir. Siendo el joven menor de edad, enfrentará consecuencias legales, y de igual manera, los padres podrían ser considerados responsables por permitir el acceso al arma. Este nuevo caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las escuelas, así como la importancia de la colaboración entre las familias, las instituciones educativas y las fuerzas de seguridad para proteger a los estudiantes y prevenir futuros episodios de violencia





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