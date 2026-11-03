Tucker Carlson alerta sobre ataque nuclear a Irán y Tercera Guerra Mundial

Tucker Carlson asegura que Donald Trump podría autorizar un ataque nuclear contra Irán antes del 7 de noviembre, alertando sobre el riesgo de una Tercera Guerra Mundial definitiva.

El presentador conservador Tucker Carlson lanzó una advertencia global al afirmar que Donald Trump podría autorizar un ataque nuclear contra Irán en los próximos días. Carlson identificó específicamente el 7 de noviembre como la fecha límite para dicha decisión, señalando que la presión ejercida por Benjamin Netanyahu ha llegado a un punto crítico. La declaración del comunicador MAGA ha generado alarma internacional al predecir que un primer uso de armas nucleares desencadenaría inevitablemente la Tercera Guerra Mundial.

Mecanismo Militar y Obstáculo Geológico

Tucker Carlson detalló que la instalación nuclear objetivo estaría ubicada en la montaña Pickaxe Mountain, en el centro de Irán. Según la inteligencia israelí, en este sitio Irán habría reanudado su programa de enriquecimiento nuclear. Carlson argumentó que las armas convencionales estadounidenses serían ineficaces debido a los aproximadamente 91,44 metros (300 pies) de granito sólido que protegen los túneles subterráneos de la instalación. Ante esta barrera geológica, el presentador sostuvo que un ataque nuclear sería la única opción militar viable para destruir el objetivo.

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Presión de Netanyahu y Objetivos Políticos

Uno de los voceros del universo MAGA denunció que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es quien está presionando directamente a Trump para autorizar el ataque. Carlson afirmó que Netanyahu llama a Trump todos los días sobre este tema. El presentador sostuvo que la supervivencia política de Netanyahu es el principal motor de su presión para avanzar con nuevas acciones militares. Según su análisis, Netanyahu necesita la intervención de Trump para conseguir una mayoría de 61 bancas en la Knéset, tras los recientes resultados electorales.

Carlson advirtió que, de no lograr esta mayoría, Netanyahu podría perder el poder y enfrentar investigaciones y una posible condena de prisión. Esta percepción de vulnerabilidad política impulsa la insistencia del líder israelí en una acción militar drástica contra las capacidades nucleares iraníes. La narrativa presentada sugiere que los cálculos internos de poder en Israel están dictando una posible escalada militar en Oriente Medio.

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Lobby Diplomático y Aliados Regionales

Las revelaciones de Carlson indican que Netanyahu viene presionando a altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, para reanudar operaciones de combate. En otra trama del posteo, el presentador remarcó que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el director de la CIA, John Ratcliffe, estaban siguiendo las directivas de Netanyahu. También reveló que el expresidente Barack Obama se opuso al acuerdo de paz con Irán que se estaba elaborando en Doha.

Además, Carlson señaló que los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente están cada vez más preocupados por una reanudación de los combates. Contó que Netanyahu viajó en secreto a Abu Dhabi el 27 de septiembre para convencer a Emiratos Árabes Unidos de respaldar un ataque definitivo contra Irán. Sin embargo, los funcionarios emiratíes se negaron a apoyar dicha iniciativa, rechazando la escalada propuesta por el primer ministro israelí.

Impacto Económico y Consecuencias Globales

El presentador destacó que ocho meses de conflicto habían afectado gravemente a las economías del Golfo, así como a los mercados mundiales de energía y fertilizantes. Carlson señaló que solamente durante octubre, 11 de los aproximadamente 850 superpetroleros del mundo sufrieron graves daños en el estrecho de Ormuz. Estas cifras ilustran la fragilidad de las rutas marítimas críticas para el suministro energético global bajo la amenaza de una nueva escalada.

Carlson advirtió que una explosión nuclear en Pickaxe Mountain podría contaminar el Golfo y poner en peligro el suministro de agua de alrededor de 100 millones de personas. Además, señaló que un ataque nuclear estadounidense podría establecer un precedente peligroso. Esto podría alentar a Rusia a utilizar armas nucleares contra Ucrania, desencadenar nuevas tensiones nucleares entre India y Pakistán e impulsar a Corea del Norte a atacar Seúl.

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Doctrina Nuclear y Escenarios Futuros

Tucker Carlson advirtió que la administración Trump había revisado discretamente la doctrina nuclear estadounidense desde febrero para facilitar y hacer más probable el primer uso de las denominadas armas nucleares de campo de batalla. Las revelaciones del comunicador MAGA plantean que Trump podría tomar una decisión antes del 7 de noviembre sobre la autorización del uso de estas armas. Carlson agregó que el vicepresidente JD Vance y el enviado especial Steve Witkoff estaban instando a buscar un acuerdo diplomático con Teherán, oponiéndose a la vía militar.

El sábado, Donald Trump declaró en una rueda de prensa con periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, que una o dos instalaciones nucleares iraníes seguían siendo posibles objetivos. Trump añadió que Estados Unidos podría atacarlas en 10 minutos. Específicamente, mencionó: probablemente podrían considerar Pickaxe Mountain, hay que ocuparse de eso. La opinión pública internacional quedó excluida de estas decisiones que podrían poner en peligro millones de vidas.