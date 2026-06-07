La frase desenvuelve como una advertencia y, al mismo tiempo, como una invitación. En la vida cotidiana, sin embargo, esa claridad suele desdibujarse. La dificultad para establecer límites y aceptar lo que en realidad genera rechazo suele estar asociada a la necesidad de aprobación y al temor al rechazo.

getty - Shutterstock"Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más". La frase desenvuelve como una advertencia y, al mismo tiempo, como una invitación.

En la vida cotidiana, sin embargo, esa claridad suele desdibujarse. Basta imaginar una escena frecuente: un mensaje del trabajo que llega fuera de horario, una reunión extra que alguien acepta, una invitación que genera fastidio, pero igual encuentra respuesta afirmativa. El dilema aparece temprano y se instala con fuerza en la adultez. ¿Qué impulsa a aceptar lo que en realidad genera rechazo?

"Decir sí de manera constante suele estar asociado a la necesidad de aprobación y al temor al rechazo", asegura Naoki Yoshinaga, psicólogo clínico de la Universidad de Tokio. Esa dificultad tiene también una raíz biológica. Estudios de neurociencia del rechazo social publicados por"Por eso decir no duele –afirma Stephen Porges, neurocientífico especializado en regulación emocional, profesor en la Universidad de Indiana y uno de los especialistas a cargo de la investigación–.

Esa reacción explica por qué, incluso en situaciones simples, surge una incomodidad difícil de atravesar". Desde la infancia, muchas personas incorporan la idea de agradar, de sostener la armonía, de"Decir ‘sí’, cuando queremos decir ‘no’ –indica Silvia Álava Sordo, psicóloga–, suele estar vinculado a evitar conflicto, rechazo o culpa. Muchas personas, con tal de eludir esas emociones desagradables, prefieren aceptar. En la adultez, ese patrón se vuelve más complejo porque atraviesa todos los vínculos.

Un estudio de la Universidad de Iowa liderado por Antentor Hinton Jr., biólogo molecular, analizó el impacto del sobrecompromiso en entornos laborales y personales. Los resultados muestran que quienes aceptan de manera sistemática más tareas de las que pueden sostener "presentan mayores niveles de agotamiento y menor productividadEl problema adquiere otra dimensión cuando se naturaliza.. En parejas, familias y espacios laborales, esa dinámica genera una carga silenciosa.

La apariencia de armonía convive con una tensión interna que crece con el tiempo.

"Cuando este patrón se cronifica, aparece el problema –advierte Álava Sordo–. Cuando dejo de tener en cuenta qué es lo que realmente quiero y, por evitar una emoción desagradable, estoy aceptando cosas que realmente no quisiera". Aquí el conflicto deja de estar afuera y pasa a instalarse dentro de cada uno. Cada vez que alguien posterga su propio deseo para sostener la aprobación ajena, algo se resigna.

A largo plazo, esa renuncia impacta en la forma en que se construyen los vínculos y en la manera en que cada uno se percibe a sí mismo. Detrás de cada límite que se evita aparece una pregunta incómoda: ¿cuánto vale lo que uno quiere frente a lo que esperan los demás? La respuesta, muchas veces implícita, revela el lugar que ocupa la autoestima en la vida cotidiana. , apoyada más en la mirada ajena que en una validación interna.

Quienes encuentran dificultades para marcar un "hasta acá" suelen sostener una autopercepción frágil, apoyada más en la mirada ajena que en una validación internalas personas con baja autoestima tienden a interpretar cada límite como una amenaza a su identidad.

"La autoestima frágil convierte cada ‘no’ en una amenaza a la identidad", explica Scott Cooper, psicólogo de la Universidad de California.aceptan tareas que los desbordan, parejas que evitan expresar desacuerdos, amistades que sostienen planes que generan desgano . Con el tiempo, el costo emocional aparece en forma de agotamiento, irritación o una sensación persistente de invisibilidad. : "Durante años acepté cubrir horas extras, cambiar turnos, estar disponible para todos. Sentía que, si no lo hacía, iba a quedar mal.

". Su relato refleja una experiencia extendida, la de dar más de lo que se puede sostener con la esperanza de ser valorada. Desde la psicología, el vínculo entre límites y autoestima resulta central. Yoshinaga, psicólogo clínico e investigador de la Universidad de Tokio, coautor de un estudio publicado en, propone entender la asertividad como un fenómeno integral.

"No es solo hablar con contundencia –dice–, es también abrazar la compasión y aceptar la vida". Esa mirada amplía el concepto:En la misma línea, Scott Cooper subraya el valor identitario de los límites: "Decir ‘no’ es una forma de agencia personal que sostiene la identidad y la salud emocional". El especialista refuerza la idea de que cada límite también construye una narrativa personal más coherente.

Otra dimensión del problema se abre ante la dificultad para establecer límites cuando responde a múltiples factores.

"Sabemos en psicología que está muy relacionado con diferentes elementos –analiza Álava Sordo–: la autoestima, pero también el aprendizaje vincular. Hay personas que han crecido con la idea de que hay que estar de acuerdo con los demás para evitar problemas o rechazo





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