TSJ Córdoba analiza constitucionalidad de ordenanza de Apps en transporte

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba admite el reclamo de Sipetaco contra la regulación de Uber, analizando competencias municipales y tarifas.

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba ha comenzado a examinar un recurso de inconstitucionalidad contra la ordenanza municipal que regula los servicios de transporte por aplicaciones. Esta resolución, fechada el 4 de noviembre, marca un punto de inflexión en el conflicto entre los conductores tradicionales y las plataformas digitales, aunque no suspende la vigencia de la normativa desde su entrada en vigor en octubre de 2025.

Admisión del reclamo y antecedentes legales

El proceso fue iniciado el 6 de octubre de 2025 por Héctor Miguel Arias, secretario general de Sipetaco y chofer de taxi. Junto a él, figuran como demandantes Paulo Daniel Ferlauto, titular de una licencia de taxi, y Daniel Ricardo Quinteros, titular de una licencia de remis. El tribunal admitió la acción a trámite, lo que permite a las partes aportar pruebas, pero no resuelve el fondo del asunto ni declara la invalidez de la norma.

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Los jueces rechazaron la medida cautelar solicitada por los actores, quienes buscaban frenar la aplicación de la ordenanza durante el juicio. La resolución señala que no se demostró con suficiente precisión un perjuicio inminente y cierto que justificara una suspensión excepcional. Por este motivo, la regulación sigue operando plenamente en la ciudad mientras se dicta sentencia definitiva.

Definición jurídica del transporte digital

El núcleo de la disputa radica en la clasificación jurídica que otorga la ordenanza 13.549 al servicio. Los demandantes cuestionan que el municipio haya definido el transporte mediante aplicaciones como un servicio privado de interés público. Argumentan que esta distinción es artificial, ya que la función que cumple Uber es equivalente a la de los taxis y los remises, por lo que deberían someterse al mismo régimen regulatorio.

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Desde la perspectiva de los recurrentes, establecer un régimen diferenciado genera una competencia desleal. Sostienen que permite que actividades equivalentes tengan obligaciones distintas en materia de tarifas, tributos, licencias y condiciones laborales. Además, advierten que esta regulación traslada decisiones clave sobre el servicio hacia empresas extranjeras, limitando el control municipal efectivo sobre el mercado local.

Carlos Cafure, asesor legal del sector gremial, explica que el punto central que el TSJ deberá dilucidar es si la municipalidad actuó dentro de sus facultades constitucionales al adoptar dicha clasificación. La admisión de la demanda se circunscribe exclusivamente al análisis de la compatibilidad de la norma con la Constitución provincial en lo referido a las competencias locales para regular servicios públicos.

Impacto económico y condiciones laborales

La economía del sector es otro eje fundamental del reclamo. Mientras que taxis y remises cuentan con tarifas fijadas directamente por el municipio, la ordenanza de las aplicaciones establece un mínimo obligatorio más un componente dinámico visible para el usuario. Los demandantes afirman que esta estructura fija una ventaja económica injustificada que perjudica la continuidad operativa de los vehículos tradicionales.

Carlos Cafure sostiene que los conductores de taxis y remises han perdido más del 50% de sus viajes habituales, caída que vincula directamente con la expansión de las plataformas digitales. No obstante, el tribunal precisó en su resolución que se trata de una estimación del sector que no fue acreditada fehacientemente con datos objetivos en esta etapa inicial del proceso judicial.

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También se cuestionan las condiciones laborales derivadas del esquema de monotributo aplicado por las plataformas. Los actores legales argumentan que este régimen no garantiza un salario, obra social, aportes jubilatorios, vacaciones ni aguinaldo en los términos de una relación de dependencia. Se denuncia que muchos taxistas y remiseros se ven obligados a incorporarse a las aplicaciones por necesidad económica, generando un modelo de autoexplotación.

La seguridad de los pasajeros y conductores queda al centro de otra preocupación. Se ha destacado que numerosos vehículos operan con pólizas particulares que carecen de cobertura comercial para el transporte de pasajeros. Aunque la ordenanza exige a las empresas pólizas acorde a las disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, los demandantes aseguran que existen garantías insuficientes ante posibles siniestros en la actualidad.