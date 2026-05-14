Trump y Xi se reúnen en Beijing: estabilidad y advertencia sobre Taiwan

La reunión entre Trump y Xi en Beijing, una cumbre clave en momentos de gran incertidumbre por la guerra de Estados Unidos con Irán y su impacto en la economía global, comenzó con una ceremonia de recepción en la que ambos líderes se dieron la mano y charlaron sobre la estabilidad de la relación comercial bilateral. Xi afirmó que las relaciones entre EE.UU. y China son las más importantes del mundo y Trump lo invitó a Washington. La jornada se cerró con una cena de Estado en la que Xi concluyó su discurso invitando a Trump a visitar China. La reunión se centró en la búsqueda de estabilidad y la posibilidad de un acuerdo comercial más integral, aunque no se abordó directamente el tema de Taiwán, territorio que China considera como propio. Además, Trump invitó a los 30 principales del mundo a una cena de Estado y Xi prometió abrirse aún más al mundo y ofrecer perspectivas más prometedoras a las empresas estadounidenses.

La reunión entre Trump y Xi en Beijing , una cumbre clave en momentos de gran incertidumbre por la guerra de Estados Unidos con Irán y su impacto en la economía global, comenzó con una ceremonia de recepción en la que ambos líderes se dieron la mano y charlaron sobre la estabilidad de la relación comercial bilateral.

Xi afirmó que las relaciones entre EE. UU. y China son las más importantes del mundo y Trump lo invitó a Washington. La jornada se cerró con una cena de Estado en la que Xi concluyó su discurso invitando a Trump a visitar China. La reunión se centró en la búsqueda de estabilidad y la posibilidad de un acuerdo comercial más integral, aunque no se abordó directamente el tema de Taiwán, territorio que China considera como propio.

Además, Trump invitó a los 30 principales del mundo a una cena de Estado y Xi prometió abrirse aún más al mundo y ofrecer perspectivas más prometedoras a las empresas estadounidenses





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Xi Beijing Estados Unidos China Relaciones Bilaterales Estabilidad Aviso Sobre Taiwan Guerra Con Irán Relación Comercial Aviso Sobre Taiwán Relación Bilateral Estabilidad Guerra Con Irán Relación Comercial Aviso Sobre Taiwán

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump busca estabilizar las relaciones con China con una visita históricaLa agenda incluye conversaciones sobre la guerra en Medio Oriente, el comercio y la situación de Taiwán.

Read more »

Trump aprieta a Xi: le exige que “abra” China a las empresas estadounidensesEl presidente de EE.UU. llega a Beijing para una cumbre de dos días nublada por tensiones geopolíticas y conflictos sobre comercio y tecnología

Read more »

El mensaje oculto detrás del protocolo y la pompa en la recepción de Trump en ChinaEntre alfombras rojas, guardias de honor y ceremonias imperiales, Xi Jinping busca seducir al presidente estadounidense y enviar una señal de fuerza en plena tensión global

Read more »

Donald Trump mantiene un encuentro con Xi Jinping en una visita histórica a ChinaLos mandatarios se saludaron estrechándose las manos al inicio de la cumbre en Pekín.

Read more »