Trump y Xi Jinping hablaron sobre Taiwán durante visita a Pekín

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que él y su par chino, Xi Jinping, hablaron mucho sobre Taiwán durante su visita a Pekín. Trump declaró que Xi le hizo una advertencia respecto de la venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán y que él no quiere que se produzca una lucha por la independencia. Tras ello, Trump dijo que tomará 'una determinación' sobre la venta de armamento a Taiwan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que él y su par chino, Xi Jinping , "hablaron mucho sobre Taiwán " durante su visita a Pekín.

"Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán", una isla de régimen democrático que Pekín reclama como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar su control, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. "Él no quiere que se produzca una lucha por la independencia", agregó.

Sus declaraciones se dan horas después de que en un mano a mano con el líder chino este le hiciera una advertencia respecto de la venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán.

"¿Qué fue lo que dijo? Xi aseguró que el modo en que la Casa Blanca maneje sus relaciones con Taiwán podría derivar en "conflictos", aclaró Trump al respecto. Tras ello, en diálogo con periodistas en su regreso a Estados Unidos, el mandatario dijo que tomará "una determinación". La administración Trump autorizó la venta de armamento a Taiwan, pero aún no la ha concretado.

China se opone al acuerdo y ha sugerido que la relación de Washington con la isla autónoma es el factor clave en las relaciones entre China y Estados Unidos. Noticia en desarroll





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Xi Jinping Taiwán China Venta De Armas Conflictos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ponce sobre el encuentro entre Trump y Xi Jinping: “Está posiblemente el 60% del PBI norteamericano”Miguel Ponce - Expectativas por la cumbre de Donald Trump y Xi Jinping

Read more »

Trump celebró el vínculo con China, pero Xi Jinping lanzó una dura advertencia por TaiwánEl intercambio se produjo en la esperada cumbre de Pekín, en la que los mandatarios habrían abordado la guerra en Irán y la disputa comercial además del destino de la isla democrática

Read more »

Alberto Ruskolekier sobre el desarrollo de la IA: “Estados Unidos necesita de China inevitablemente en el tema...Alberto Ruskolekier sobre la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping

Read more »

Lo que Xi Jinping y Donald Trump quieren de su cumbre en BeijingLos líderes de China y Estados Unidos hablan de comercio, tecnología, Irán y Taiwán.

Read more »