Trump y Netanyahu intercambian insultos por la ofensiva israelí en Líbano

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tuvieron un fuerte intercambio durante una llamada telefónica, donde Trump expresó su enojo por la escalada israelí en Beirut. Netanyahu se mantuvo firme en su postura de atacar objetivos terroristas en la capital libanesa si Hezbolá no cesa sus ataques. Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos en protesta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , protagonizaron un fuerte cruce de insultos durante una llamada telefónica, según reveló el sitio Axios.

La discusión se centró en la ofensiva israelí sobre el sur de Beirut y el papel de la milicia chiita Hezbolá. Trump, visiblemente enfadado, le dijo a Netanyahu: "Estás completamente loco. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia.

Todo el mundo odia a Israel por esto". Una fuente con detalles de la conversación indicó que el republicano estaba 'furioso' y que en un momento le gritó al premier israelí. Trump buscaba moderar la escalada militar después de que Irán advirtiera que podría atacar el norte de Israel si las Fuerzas Armadas israelíes lanzaban una ofensiva contra el distrito de Dahye, en Beirut.

Netanyahu, sin embargo, se mantuvo firme y afirmó que si Hezbolá no cesaba sus ataques, Israel atacaría 'objetivos terroristas' en la capital libanesa. La tensión aumentó luego de que Israel tomara el castillo medieval de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano, y ordenara un ataque contra el barrio de Dahye. En respuesta, Irán paralizó las negociaciones de paz con Estados Unidos, acusando a Washington de violar el alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Estados Unidos e Israel pagarían por lo que consideró un incumplimiento de la tregua. Trump, por su parte, restó importancia al fin de las conversaciones y declaró a CNBC: "Me da completamente igual".

Sin embargo, en su red Truth Social, Trump afirmó que las negociaciones continuaban 'a un ritmo acelerado' y que había hablado con representantes de Hezbolá para que cesaran los disparos, mientras que Netanyahu comprometía a no avanzar sobre Beirut. Públicamente, Trump declaró que Netanyahu se había comprometido a no invadir Beirut y que Hezbolá había aceptado detener los ataques.

Pero Netanyahu desmintió esa versión horas después, afirmando que su postura no había cambiado y que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarían operando en el sur del Líbano. La situación refleja la complejidad de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, así como el frágil equilibrio en Oriente Medio, donde Irán, Hezbolá y otros actores juegan un papel determinante. La comunidad internacional observa con preocupación esta escalada, que amenaza con desestabilizar aún más la región.

Mientras tanto, las fuerzas israelíes mantienen su presencia en el sur del Líbano y las amenazas de ataques contra Beirut persisten, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de última hora





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