Trump y el Papa León XIV: Un Enfrentamiento en Medio Oriente

Un fuerte cruce de palabras entre Donald Trump y el papa León XIV, con críticas mutuas sobre la política exterior y el conflicto en Medio Oriente. El papa critica la postura de Trump sobre Irán y Venezuela, mientras que Trump acusa al papa de debilidad y falta de entendimiento sobre las amenazas de Estados Unidos.

En un momento crucial en el contexto del conflicto en Medio Oriente , se ha desencadenado un enfrentamiento notable entre Donald Trump y el papa León XIV. El exmandatario estadounidense, conocido por su estilo directo y a menudo polémico, calificó al líder de la Iglesia Católica como “débil”, lo que provocó una respuesta inmediata y contundente del Sumo Pontífice, quien declaró “No le tengo miedo”.

Este intercambio de palabras se produjo tras las críticas públicas del papa León XIV hacia la postura de Trump, quien había amenazado con medidas drásticas en el conflicto con Irán, específicamente la destrucción de “toda una civilización”. El papa, aunque sin mencionar directamente a Trump, calificó esta amenaza como “inaceptable” e instó a los fieles a contactar a los congresistas para promover la paz y la diplomacia. Este enfrentamiento marca un punto de inflexión en las relaciones entre la política estadounidense y el Vaticano, y destaca las diferencias ideológicas significativas en relación con el manejo de la crisis en la región. Durante su primera Semana Santa como pontífice, León XIV denunció en sus homilías la “hora oscura” que vive el mundo a causa de la guerra, expresando su lamento por “una humanidad de rodillas por tantos ejemplos de brutalidad”. Además, el papa tachó de “blasfemos” a aquellos gobernantes que “quieren vencer matando” o que “se perciben poderosos cuando dominan”, lo que fue interpretado como una crítica velada a las políticas belicistas. En sus declaraciones, León XIV enfatizó que Dios no bendice ningún conflicto y que los seguidores de Cristo no deben apoyar a quienes “ayer empuñaban la espada y hoy lanzan bombas”. Estas palabras, pronunciadas durante una recepción a los miembros del Sínodo de la Iglesia Caldea de Bagdad, resonaron en todo el mundo y generaron un debate sobre el papel de la Iglesia en los conflictos geopolíticos. Trump, a través de su plataforma Truth Social, arremetió contra el papa León XIV, acusándolo de ser “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”. Trump criticó la postura del papa sobre Irán y Venezuela, argumentando que el pontífice no entiende las verdaderas amenazas que enfrenta Estados Unidos. Además, Trump sugirió que su propia victoria en las elecciones presidenciales influyó en la elección del papa, afirmando que León XIV fue elegido en parte para contrarrestar su influencia. La respuesta del papa llegó desde el avión papal en un vuelo hacia Argelia, donde comenzó su tercer viaje internacional. León XIV reiteró su compromiso de promover el mensaje del Evangelio y de construir la paz, enfatizando que la Iglesia no es una entidad política y que su enfoque en la paz y el diálogo es fundamental para su misión. El papa defendió su postura, afirmando que no se dejará intimidar y que seguirá alzando la voz contra la guerra y la violencia, en defensa de los valores evangélicos





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Papa León XIV Medio Oriente Guerra Política Exterior

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guerra en Medio Oriente: Trump asegura haber “derrotado totalmente” a IránEn medio de las negociaciones de paz en Pakistán, el presidente de los Estados Unidos hizo declaraciones a la prensa y aseguró que “sin importar si llegan a un acuerdo, hemos ganado”. Su vice, JD Vance, encabeza el diálogo con la comitiva Iraní para ponerle freno al conflicto bélico.

Read more »

Finanzas: interrogantes en el mercado sobre cuánto durará la tregua en Medio OrienteLuego del cese el fuego entre Estados Unidos e Irán, el mercado se pregunta si será una pausa duradera o un alivio de un par de semanas; por el momento, el acuerdo disparó un 3,6% al S&P 500 y las materias primas recortaron subas

Read more »

Guerra en Medio Oriente: fracasaron las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en PakistánEl vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, anunció que no hubo un acuerdo en la cumbre en Islamabad. “Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán desarrollar un arma nuclear. Nos vamos con una propuesta. Veremos si la aceptan”, detalló en una conferencia de prensa.

Read more »

El precio del petróleo vuelve a subir tras las negociaciones fallidas en Medio OrienteEl barril de Brent supera los US$100 luego de una moderada baja el pasado viernes; EE.UU. anunció que bloqueará los puertos iraníes

Read more »

Trump criticó al papa León XIV por sus posturas sobre Irán y Venezuela“No quiero un papa que crea que está ok que Irán tenga armas nucleares”, escribió en su red social Truth; León había cuestionado la amenaza de hacer desaparecer “una civilización”

Read more »

Fuerte cruce entre Donald Trump y el papa León XIV en medio de tensiones internacionalesEl mandatario estadounidense criticó con dureza al Pontífice, quien respondió defendiendo el mensaje de paz de la Iglesia y cuestionando la postura política del líder norteamericano.

Read more »