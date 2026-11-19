Líderes de EE.UU., China y Rusia sostuvieron una cumbre sin precedentes en Shenzhen, China, para abordar temas nucleares y conflictos globales en el marco de la cumbre APEC.

En la ciudad china de Shenzhen, tres de las figuras más poderosas del mundo político global se reunieron en un evento sin precedentes históricos: Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. Este encuentro trilateral se desarrolló en el complejo Kylin Villa, ubicado en los márgenes de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocida por sus siglas en inglés como APEC. La cita reúne a los máximos representantes de Estados Unidos, China y Rusia con el objetivo de abordar desafíos de seguridad internacional de alta complejidad.

Temas nucleares y conflictos en agenda

El presidente estadounidense Donald Trump abrió la conversación declarando que las tres naciones poseen la capacidad de reducir sus arsenales nucleares, marcando el tono de lo que denominó un primer acercamiento significativo hacia la exploración de posibles disminuciones en dichos armamentos. Por su parte, el líder chino Xi Jinping enfatizó que China, Estados Unidos y Rusia deben salvaguardar conjuntamente la paz mundial, calificando a esta reunión trilateral de tener una importancia trascendental para la estabilidad estratégica internacional.

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La agenda de discusiones abarcó temas críticos como el desarme nuclear y las guerras en curso en Ucrania e Irán. Antes del inicio formal, la administración de Washington presentó las conversaciones como un intento pionero para estabilizar relaciones. Por su lado, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló que los dirigentes abordarían cómo reforzar las relaciones entre las grandes potencias y su contribución directa a la estabilidad internacional.

Dinámicas bilaterales y asistentes clave

Antes de la sesión trilateral, Donald Trump sostuvó una reunión bilateral con Vladimir Putin que duró aproximadamente una media hora. Fue el primer encuentro personal entre ambos líderes desde la cumbre de Alaska celebrada en agosto del año pasado. Trump llamó a Putin "amigo" al ingresar a la sala, afirmando que se conocían desde hace mucho tiempo y que pensaba que muchas cosas maravillosas podrían salir de esa interacción.

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La delegación estadounidense en esta reunión bilateral contó con una presencia notable. Asistieron el canciller Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el jefe de gabinete presidencial Stephen Miller. Trump estrechó posteriormente la mano de Rubio y de Scott Bessent durante el encuentro.

En la sesión bilateral con Xi Jinping, Trump destacó la extraordinaria relación personal que mantiene con su homólogo chino. Xi recibió a su llegada a China y lo felicitó por la organización del evento. Trump aprovechó el encuentro para solicitar a su contraparte que hiciera "algo más" por los agricultores estadounidenses, un sector rural que ha sido fuertemente afectado por las disputas comerciales entre ambas potencias.

Impacto en mercados y conflictos globales

Mientras las delegaciones se sentaron alrededor de una mesa rectangular, Trump manifestó que la relación con Pekín era muy desigual, pero que ahora es equilibrada. Señaló que Estados Unidos puede satisfacer el insaciable apetito de los asiáticos, refiriéndose a las importaciones que son de gran importancia para el sector rural de su país. La reunión tuvo lugar después de la prórroga hasta enero, acordada durante la visita de Xi a Washington en septiembre, de una tregua comercial que permitió contener meses de escalada arancelaria y represalias cruzadas.

Sobre los conflictos internacionales, Trump habló frente al líder chino de la guerra entre Ucrania y Rusia, expresando su deseo de que terminara y ofreciéndose a hablar en nombre de ambos. Asimismo, Trump señaló que tanto él como Xi tienen interés en que la energía fluya en el estrecho de Ormuz, en relación directa con la resolución de la guerra con Irán. A pesar de la relajación temporal de algunas restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras, siguen pendientes las diferencias sobre el acceso a los mercados y los controles estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.