La justicia estadounidense ha acusado recientemente a Raúl Castro, ex presidente de Cuba, de conspiración y asesinato durante el derribo de avionetas hace 30 años. Según informes, esta fuerte presión ha llevado a Trump a considerar una ofensiva similar a la de Venezuela. Esperan que Castro sea capturado y se produzca un cambio de líder en Cuba.

La justicia estadounidense acusa a Raúl Castro por asesinato y conspiración durante el derribo de avionetas hace 30 años y una fuerte presión sobre GAESA , subsidiaria estatal y principal fuente de financiamiento del régimen, lo que alimenta la idea de que Trump está preparando una ofensiva similar a la de Venezuela, con la posible captura de Castro y un posible cambio de líder.

O intenta acelerar una transición negociada por su manejo de la economía y la estancia en la guerra en Irán, lo que ha disparado la inflación en EE. UU. Se han señalado que Trump ve en Cuba una oportunidad de retomar la iniciativa y fortalecer su imagen, pero también de hacer negocios.

‘Y eso es lo que realmente él está buscando en Cuba’, afirman, aunque prevén que el impacto electoral en noviembre no será tan importante, aun con un cambio de régimen





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