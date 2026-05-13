[Trump threatens to add state 51 to USA]

President Trump threatens to add a 51st state to the USA. Venezuela, a country rich in oil, comes into the picture.

WASHINGTON. - El presidente Donald Trump volvió a amenazar con sumar un 'estado 51' al territorio norteamericano, esta vez al referirse a Venezuela como posible nación anexada.

El mandatario republicano ya se había expresado en esos términos a principios de semana durante una entrevista y luego reforzó su mensaje con un desafiante posteo difundo ayer en su plataforma Truth Social, donde compartió un mapa del país caribeño pintado con la bandera de Estados Unidos. La provocadora publicación -difundida mientras Trump se dirigía a China para una cumbre de alto nivel- llega un día después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijera que su país 'nunca' había considerado convertir en estado número 51 de Estados Unidos, ni siquiera después de que fuerzas de ese país capturaran al depuesto Nicolás Maduro en enero.

''Eso no está previsto, jamás lo sería', apuntó este lunes Rodríguez desde la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, en el último día de audiencias en una disputa entre su país y la vecina Guyana por la enorme región del Esequibo, rica en minerales y petróleo. ' 'Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del planeta y también una de las más importantes de gas.

El camino tiene que ser la cooperación', insistió Rodríguez, quien pese a las declaraciones de Trump mantiene buena sintonía con el presidente republicano. ' Seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia', señaló la mandataria interina de Venezuela. 'Es una historia de gloria, de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre', concluyó al respecto





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US President Trump Add A 51St State To The USA Threats To Add State 51 To USA

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