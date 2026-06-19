Trump rubricó el memorándum de Islamabad que puso fin a la guerra con Irán

Análisis del acuerdo que puso fin a 107 días de conflicto, sus implicaciones para Oriente Medio y el impacto global en petróleo, seguridad y economía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , rubricó el memorándum de Islamabad , un documento que puso fin a una guerra de 107 días contra Irán .

Este conflicto, que comenzó tras una escalada de tensiones en el Golfo Pérsico, dejó profundas consecuencias en la región y en la economía global. Aunque el alto el fuego trajo alivio inmediato, analistas advierten que los efectos estructurales persistirán. El éxito no se mide por los blancos alcanzados, sino por la posición estratégica final. En ese plano, Irán quedó fortalecido internamente.

La Guardia Revolucionaria ganó poder frente al clero y los civiles pragmáticos, mientras que Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo, consolidó su línea radical. Las capacidades nucleares y misilísticas iraníes fueron golpeadas, pero no eliminadas. Se estima que entre el 40% y el 80% de su infraestructura misilística fue destruida, aunque ya se está reconstruyendo durante los 70 días de alto el fuego.

En cuanto al financiamiento de grupos terroristas, Irán logró incluir en el memorándum la exigencia de terminar la guerra en Líbano y la retirada israelí del sur, lo que rescata a Hezbollah. El estrecho de Ormuz, que al inicio del conflicto no era un problema, se convirtió en el punto crítico. Irán logró bloquearlo y obligó a Trump a aceptar que reabrirlo por la fuerza era demasiado costoso.

A cambio de reabrir el paso y prometer no buscar un arma nuclear, Irán obtuvo: fin de la ofensiva israelí sobre Hezbollah, un plan de reconstrucción de al menos 300.000 millones de dólares, levantamiento de sanciones, exenciones para exportar crudo y la posibilidad de cobrar por el uso de Ormuz en futuras negociaciones. Este acuerdo provocó una caída del Brent por debajo de los 80 dólares, aunque el seguro bélico para buques se disparó de 0,25% a 3% del valor de la nave, costos que difícilmente volverán a la normalidad.

Esto mantendrá presiones sobre los precios del petróleo, fertilizantes y alimentos. Para Argentina, surge una oportunidad con Vaca Muerta. En un mundo que busca crudo lejos de cuellos geopolíticos, el país se posiciona como proveedor atlántico seguro. Si el Brent se mantiene entre 75 y 80 dólares, mejora la rentabilidad exportadora y refuerza un superávit energético de entre 8.500 y 10.000 millones de dólares en 2026.

Sin embargo, Argentina aún importa GNL en invierno, y el mercado está tensionado por daños en el yacimiento qatarí de Ras Laffan y la disrupción en el Golfo. Además, los fertilizantes, clave para el agro, siguen caros. El acuerdo de Islamabad trae alivio, pero no resuelve los problemas estructurales





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