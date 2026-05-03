Trump revisará propuesta de paz de Irán, pero duda de su aceptación y anuncia reducción de tropas en Alemania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evaluará una propuesta de paz de Irán, aunque considera poco probable su aceptación. Además, anunció una fuerte reducción de tropas en Alemania en medio de tensiones con aliados europeos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció que revisará una propuesta de paz presentada por Irán , aunque advirtió que es poco probable que la acepte debido a que el gobierno iraní no ha pagado un precio lo suficientemente alto por sus acciones en las últimas décadas.

En declaraciones realizadas en West Palm Beach, Florida, Trump sostuvo que el plan de 14 puntos enviado por Teherán no cumple con las expectativas de Washington, ya que considera que Irán no ha asumido la responsabilidad necesaria por su comportamiento en la región y en el mundo. El mandatario, sin embargo, no descartó por completo la posibilidad de negociaciones, aunque insistió en que las condiciones actuales no son favorables para un acuerdo.

En paralelo, voceros de la Comisión Europea alertaron sobre el riesgo de una escalada en Medio Oriente, advirtiendo que las tensiones entre Estados Unidos e Irán podrían extenderse hasta el año 2026. Trump también abordó el tema de las tropas estadounidenses en Alemania, anunciando una fuerte reducción en su despliegue en ese país.

El presidente criticó a los aliados europeos por lo que considera un apoyo insuficiente en el conflicto con Irán y señaló que la medida es una respuesta a las recientes críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó a Trump de haber sido humillado por Teherán durante las negociaciones. La decisión de reducir las tropas se enmarca en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y sus aliados, lo que podría tener implicaciones significativas para la seguridad regional y global.

Mientras tanto, Trump aclaró declaraciones anteriores en las que parecía sugerir que no habría un acuerdo con Irán, asegurando que no había dicho que las negociaciones estaban descartadas, pero que las condiciones actuales no son las ideales para un entendimiento. El presidente también destacó que Irán no ha pagado un precio suficiente por lo que, a su juicio, ha hecho a la humanidad en los últimos 47 años, lo que dificulta la posibilidad de un acuerdo.

La situación sigue siendo tensa, con ambas partes manteniendo posturas firmes y sin señales claras de un acercamiento significativo en el corto plazo





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