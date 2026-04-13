Trump revela que consideró llamar al Golfo de México 'Golfo de Trump' antes del cambio de nombre

El expresidente Donald Trump confiesa que evaluó seriamente renombrar el Golfo de México como 'Golfo de Trump', antes de finalmente elegir 'Golfo de América', lo que provocó una controversia internacional.

El expresidente Donald Trump reveló en una entrevista con Fox News que, antes de decidir renombrar el Golfo de México como 'Golfo de América', consideró seriamente la posibilidad de llamarlo 'Golfo de Trump'. Esta confesión, realizada durante el programa 'Sunday Morning Futures' con Maria Bartiromo, arrojó luz sobre el proceso de toma de decisiones que culminó en el cambio de nombre controvertido.

Trump, con un tono humorístico, explicó que la idea fue descartada por preocupaciones sobre la percepción pública, reconociendo que tal vez no hubiera sido una decisión favorable para su imagen. El cambio de nombre, implementado al inicio de su segundo mandato, generó una ola de reacciones y debates tanto a nivel nacional como internacional, evidenciando la magnitud de las implicaciones geopolíticas y culturales de la modificación del nombre de un cuerpo de agua con una larga historia.

La decisión de Trump de cambiar el nombre del Golfo de México fue formalizada a través de la Orden Ejecutiva 14172, firmada el 20 de enero de 2025, el mismo día de su investidura. Dicha orden, titulada 'Restaurando Nombres que Honran la Grandeza Americana', instruyó al Secretario del Interior a adoptar el nuevo nombre de 'Golfo de América' para la plataforma continental estadounidense del Golfo de México. La implementación del cambio se llevó a cabo de manera rápida, con la confirmación del Departamento del Interior y la actualización de las bases de datos geográficas por parte del Servicio Geológico de Estados Unidos, que aplicó el cambio de forma retroactiva a la fecha de la orden. Además, el 9 de febrero de 2025, Trump proclamó el primer 'Día del Golfo de América', evento que tuvo lugar mientras sobrevolaba la zona en el Air Force One camino al Super Bowl LIX en Nueva Orleans. Esta acción simbolizó la consolidación del cambio y añadió combustible al debate sobre la legitimidad y el impacto de la medida.

La reacción internacional ante el cambio de nombre fue significativa, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, liderando la oposición. Sheinbaum respondió mostrando un mapa de 1607 y sugiriendo renombrar a Estados Unidos como 'América Mexicana', argumentando la importancia histórica del nombre 'Golfo de México', reconocido por la ONU por más de 400 años. La controversia también afectó al sector tecnológico, con empresas como Google y Apple adoptando el nuevo nombre en sus plataformas para usuarios en Estados Unidos, mientras que en México y el resto del mundo, los mapas mantuvieron el nombre original. Esta disparidad en la implementación del cambio generó tensiones adicionales, con Sheinbaum llegando a amenazar con una demanda contra Google por la actualización. El episodio ilustra la compleja interacción entre política, identidad y geografía en un mundo globalizado, donde las decisiones presidenciales pueden tener repercusiones significativas y duraderas.





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