Trump revela 'participante dispuesto' a negociar con Irán tras ultimátum sobre el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en una conferencia de prensa que hay un 'participante dispuesto' a negociar con Irán después del ultimátum sobre el Estrecho de Ormuz. Trump también abordó las posibilidades de un acuerdo que involucre a Israel y las tensiones en curso con el New York Times.

Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump afirmó que existe 'un participante dispuesto' a la negociación, tras el ultimátum que Estados Unidos lanzó a Irán con el objetivo de obligar a la normalización del paso de buques por el estrecho de Ormuz. Trump declaró: 'No puedo hablar de un alto al fuego, pero puedo decir que tenemos del otro lado a un participante dispuesto. Ellos querrían hacer un trato, no puedo decir más sobre eso'.

El mandatario, además, hizo referencia a la posibilidad de que el acuerdo involucrara a Israel, trascendiendo la simple pugna bilateral entre Estados Unidos e Irán. Este anuncio llega en un momento de tensión creciente en la región, donde las disputas sobre el programa nuclear iraní y la seguridad marítima han exacerbado las diferencias. La declaración de Trump sugiere un cambio de tono, al menos verbal, con respecto a las posturas más beligerantes del pasado, y abre la puerta a la especulación sobre posibles negociaciones y acuerdos. La diplomacia, sin embargo, se enfrenta a múltiples desafíos, incluyendo las profundas desconfianzas entre las partes y las divergencias en sus objetivos estratégicos. La situación en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el suministro mundial de petróleo, sigue siendo particularmente volátil. Cualquier escalada de tensiones podría tener graves consecuencias económicas y geopolíticas, afectando a la estabilidad regional e internacional.\Cuando un reportero del New York Times planteó la cuestión de los crímenes de guerra supuestamente cometidos por Estados Unidos en Irán, aludiendo a ataques contra puentes, carreteras, plantas de energía y otros objetivos con impacto en la población civil, Donald Trump buscó evadir la pregunta. El presidente respondió: 'Espero no tener que hacerlo. Pero como ya dije, llevamos 47 años de negociaciones con esta gente, son grandes negociadores. No van a tener un arma nuclear, nunca vamos a dejar que Irán tenga armamento nuclear'. Trump añadió: 'Mentalmente esta gente está mal de la cabeza, y son poderosos y ricos. Si crees que les voy a permitir tener armas nucleares les podés decir a tus amigos en el New York Times que no va a pasar'. El intercambio se convirtió en una nueva disputa con representantes del New York Times, a quienes Trump acusó de falta de credibilidad, argumentando que habían pronosticado erróneamente su derrota en las elecciones. La postura de Trump refleja la complejidad de las relaciones bilaterales y la importancia del diálogo, aunque la retórica utilizada y las acusaciones mutuas sugieren la persistencia de tensiones significativas.\Una periodista preguntó a Donald Trump si la guerra se acercaba a su fin o si, por el contrario, apenas estaba comenzando. El presidente respondió, 'No puedo decirlo, depende de qué hagan', en referencia a las autoridades iraníes y al diálogo, que, según indicó, incluía a representantes de otros países de la región. 'Este es un período crítico. Ellos tienen hasta mañana a las 8. Les di una extensión, me pidieron una extensión de siete días y dije: 'Steve, dales 10 días'. Esos 10 días se terminan hoy, así que les di 11 de manera indirecta. Pensé que era inapropiado (reanudar la violencia) el día después de Pascuas', comentó Trump. Y añadió: 'Tienen hasta mañana, veremos qué pasa. Puedo decir que están negociando, creemos que de buena fe'. Estas declaraciones revelan la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones y la fragilidad del proceso de diálogo. La fecha límite establecida por Estados Unidos y la flexibilidad mostrada en la extensión del plazo, si bien podrían interpretarse como un gesto de apertura, también ponen de manifiesto la presión ejercida sobre Irán y la delicada situación en la que se encuentran ambas naciones. El posible involucramiento de otros actores regionales complica aún más el escenario, y subraya la necesidad de una solución diplomática que considere los intereses de todas las partes involucradas. La resolución de esta crisis tendrá un impacto significativo en la estabilidad regional y en las relaciones internacionales





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