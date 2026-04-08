Trump respalda ataques de Israel y tensión en Ormuz tras cierre iraní

El presidente Trump apoya la ofensiva israelí en Líbano tras el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, lo que genera tensiones en la región y preocupa a los mercados energéticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , expresó su postura crítica hacia Irán por el cierre del Estrecho de Ormuz, al tiempo que ofreció su respaldo a los recientes ataques de Israel en territorio libanés. En sus declaraciones, Trump afirmó que las acciones militares israelíes se desarrollaron fuera del marco del acuerdo de tregua vigente, aunque minimizó la gravedad de los bombardeos, calificándolos como un incidente aislado dentro del conflicto más amplio.

Según sus palabras, se trató de una simple 'escaramuza' que no debía ser interpretada como una escalada directa de la guerra. Además, el mandatario estadounidense confirmó haber estado al tanto de la ofensiva israelí, liderada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. En una entrevista concedida a PBS, al ser cuestionado sobre los ataques lanzados sin previo aviso contra Beirut, Trump respondió de manera afirmativa, justificando la acción aludiendo a la exclusión del grupo chií Hezbollah del acuerdo de tregua. 'Sí. Ellos (Hezbollah) no estaban incluidos en el acuerdo', declaró. La justificación de Trump, según sus propias palabras, se basó en el rol activo de Hezbollah en el conflicto, lo que habría motivado su exclusión del acuerdo. 'Por Hezbollah. No fueron incluidos en el acuerdo. Eso también se resolverá. No hay problema', concluyó el presidente.\Simultáneamente a estas declaraciones y a la intensificación de las acciones militares israelíes en Líbano, Irán tomó la drástica decisión de cerrar el Estrecho de Ormuz, suspendiendo el tránsito de petroleros en respuesta a los ataques israelíes. Esta medida, anunciada por la agencia estatal Fars, tuvo un impacto inmediato en el comercio energético global, reavivando las tensiones en la región. La interrupción del paso, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, clave para el transporte de petróleo y gas, fue inmediata. 'Simultáneamente con los ataques de Israel a Líbano, el tránsito de petroleros por el Estrecho de Ormuz ha sido detenido', informó Fars. La magnitud de esta decisión se hizo evidente al instante, con los mercados internacionales reaccionando ante la restricción del flujo de energía. La paralización del tránsito afectó directamente a cientos de barcos que quedaron a la espera de instrucciones, generando una situación sin precedentes en semanas, según fuentes del sector.\La tensión en la zona se intensificó aún más con la emisión de amenazas directas por parte de la Armada iraní a las embarcaciones que se encontraban en el área. Las autoridades iraníes advirtieron que ninguna nave debía intentar cruzar el estrecho sin autorización previa, amenazando con atacar y destruir cualquier embarcación que desobedeciera esta orden. 'Cualquier embarcación que intente adentrarse en el mar será atacada y destruida', señalaron las autoridades, una declaración confirmada por diversas fuentes marítimas y replicada por el diario británico The Guardian. Esta amenaza militar, sumada al cierre del estrecho, contribuyó a la parálisis casi total del tráfico marítimo en la zona. Durante las horas posteriores al anuncio, el tránsito permaneció prácticamente paralizado, con cientos de barcos a la espera de una solución, disuadidos por el temor a las represalias. La situación generó una gran incertidumbre en el sector, incrementando la preocupación por la estabilidad regional y las consecuencias económicas de la interrupción del flujo de petróleo





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