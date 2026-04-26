Trump Rechaza Propuesta Inicial de Irán y Advierte Sobre Minas en Ormuz

El presidente Trump califica de insuficiente una primera propuesta de paz de Irán, pero señala que recibió una segunda oferta más favorable. Además, acusa a Irán de colocar minas en el Estrecho de Ormuz, mientras Teherán amenaza con devastar a los agresores.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , ha realizado declaraciones contundentes sobre las recientes comunicaciones con Irán en relación a posibles negociaciones de paz .

Según sus propias palabras, Teherán presentó una propuesta inicial que consideró insatisfactoria, describiéndola como un documento que 'podría haber sido mejor'. La particularidad de la situación, según Trump, radica en la inmediatez con la que se recibió una segunda propuesta, considerablemente más prometedora, apenas diez minutos después del rechazo de la primera.

Esta secuencia de eventos, revelada a la prensa antes de su partida de Florida a bordo del Air Force One, sugiere una dinámica de negociación intensa y posiblemente apresurada. El mandatario estadounidense, sin embargo, se abstuvo de proporcionar detalles específicos sobre el contenido de estas propuestas, limitándose a afirmar que Irán 'ofreció mucho'.

No obstante, enfatizó de manera categórica que una condición fundamental e innegociable para cualquier acuerdo es que Irán renuncie a la posesión de armas nucleares. Esta postura reafirma la política de firmeza de la administración Trump frente al programa nuclear iraní, considerado una amenaza para la seguridad regional e internacional. Trump también expresó la disposición de Estados Unidos a continuar las negociaciones por vía telefónica, dejando la puerta abierta a futuras comunicaciones cuando Irán lo considere oportuno.

Con una notable confianza, el presidente aseguró que Estados Unidos 'tiene todas las de ganar' en este proceso, lo que implica una percepción de fortaleza en la posición negociadora del país. Además de las discusiones diplomáticas, la situación en el Golfo Pérsico se ha intensificado con acusaciones de que la Armada de Estados Unidos está trabajando en la remoción de minas iraníes en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Esta información, divulgada por el periódico británico The Guardian, ha generado preocupación en la comunidad internacional. Expertos consultados por el medio advierten que el proceso de desminado podría ser prolongado y complejo, requiriendo meses de trabajo y recursos significativos. El Estrecho de Ormuz es una vía marítima crucial para el transporte de petróleo a nivel mundial, y cualquier interrupción en su funcionamiento podría tener graves consecuencias económicas y geopolíticas.

La presencia de minas en la zona representa una amenaza para la navegación y la estabilidad regional. La acusación de que Irán es responsable de la colocación de estas minas agrava aún más las tensiones entre ambos países y aumenta el riesgo de un conflicto armado. La administración Trump ha adoptado una postura de confrontación con Irán, imponiendo sanciones económicas y aumentando la presencia militar en la región.

Estas acciones han sido criticadas por algunos países, que temen que puedan escalar la situación y desestabilizar el Golfo Pérsico. La respuesta de Irán a estas medidas ha sido ambivalente, combinando gestos de apertura al diálogo con acciones que se perciben como provocadoras. La escalada de tensiones se manifiesta también en las declaraciones de funcionarios iraníes.

Un alto representante del gobierno iraní publicó un mensaje en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) el jueves por la mañana, hora de Washington, revelando que combatientes iraníes se encuentran apostados en cuevas marinas cercanas al Estrecho de Ormuz, preparándose para 'devastar a los agresores'. Esta declaración, de tono beligerante, sugiere una disposición a responder con fuerza a cualquier ataque o provocación por parte de Estados Unidos o sus aliados.

La referencia a 'agresores' es una clara alusión a la presencia militar estadounidense en la región y a las sanciones económicas impuestas a Irán. La estrategia de ocultar combatientes en cuevas marinas podría indicar una táctica de guerra asimétrica, destinada a compensar la superioridad militar de Estados Unidos. La situación en el Estrecho de Ormuz es extremadamente volátil y requiere una gestión diplomática cuidadosa para evitar una escalada que podría tener consecuencias catastróficas.

La comunidad internacional ha instado a todas las partes a ejercer la máxima moderación y a buscar una solución pacífica a la crisis. La posibilidad de un conflicto en el Golfo Pérsico representa una amenaza para la seguridad global y podría tener un impacto devastador en la economía mundial. La necesidad de un diálogo constructivo y de un compromiso mutuo es más urgente que nunca





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Irán Negociaciones De Paz Estrecho De Ormuz Armas Nucleares

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diez frentes de batalla por los que Trump necesita terminar la guerra con IránEl Congreso, la Justicia y la economía son algunos de los desafíos que el presidente estadounidense tiene por delante. Para eso necesita resolver la cuestión Irán

Read more »

Tensión en Medio Oriente: Irán niega reunión con enviados de Trump y se intensifican los ataquesIrán desmintió planes de reunirse con delegados de Trump en Pakistán, enfocándose en la mediación con Pakistán para el conflicto. Estados Unidos reporta interceptación de buques iraníes en el Estrecho de Ormuz, mientras Hezbollah afirma haber lanzado ataques contra Israel en el sur del Líbano.

Read more »

Donald Trump mandó dos emisarios a Pakistán para intentar acordar la paz con IránEl encuentro, previsto para este sábado, se da en un escenario de alta tensión internacional, con una tregua frágil y un conflicto que sigue impactando en la economía global, especialmente en el mercado energético.

Read more »

Los enviados de Trump viajan a Pakistán, pero Irán se niega a retomar las conversaciones directasEl canciller iraní, Abbas Araghchi, marcó diferencias con la posición de Estados Unidos; descartó un cara a cara con los representantes norteamericanos y señaló que sus planteos serán transmitidos a través del mediador paquistaní

Read more »

Evacuación de Urgencia de Donald Trump y Melania Trump por Disparos en la Cena de CorresponsalesEl presidente Donald Trump y su esposa Melania fueron evacuados del Hotel Hilton en Washington D.C. durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras registrarse disparos en las inmediaciones. El Servicio Secreto actuó rápidamente para proteger al mandatario y a la primera dama, así como a otros altos funcionarios del gobierno.

Read more »

Trump Minimiza Conexión Entre Ataque en Washington y Tensiones con IránEl presidente Trump califica al atacante como un 'lobo solitario' y reafirma su postura sobre Irán tras el tiroteo en una cena de corresponsales de la Casa Blanca. Analizamos su reacción y el contexto geopolítico.

Read more »